Renzo Arbore/ Il ritorno su Rai 2 con “No non è la Bbc” (Domenica In)

Renzo Arbore ospite di Domenica In: il cantautore di Foggia sarà uno dei grandi protagonisti del nuovo appuntamento su Rai 1 con Mara Venier. Considerato il primo disc jockey italiano, Arbore ha scritto la storia della musica ma anche della televisione ed è pronto a tornare in prima linea su Rai 2: giovedì 26 settembre 2019 sarà lui al timone dello speciale “No non è la Bbc”, dedicato all’amico e storico autore tv Gianni Boncompagni. Uno show per ricordare un innovatore del piccolo schermo, che sarà omaggiato da tanti amici e colleghi: «Raffaella Carrà, naturalmente. Ma anche Giancarlo Magalli. Gianni l’ha conosciuto che era un bambino. E poi tanti altri che lui ha lanciato e con cui ha lavorato: Fabio Fazio e Piero Chiambretti, Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Lucia Ocone…», ha spiegato Arbore in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

RENZO ARBORE E L’AMICIZIA CON GIANNI BONCOMPAGNI

Intelligentissimo e rivoluzionario, Renzo Arbore definisce così l’amico Gianni Boncompagni, un regista-autore mai banale con il quale è sempre riuscito ad andare d’accordo. Un legame nato nel 1964 durante un concorso Rai per diventare maestri programmatori di musica alla radio e proseguito anche quando le strade si sono separate, Arbore a “L’altra domenica” e Boncompagni a “Domenica In”. E, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, lo showman ricorda la prima “malefatta”: «“Bandiera gialla”. Siamo stati i primi disc jockey della radio italiana. Abbiamo portato noi la musica beat qui in Italia: abbiamo fatto conoscere i Beatles e i Rolling Stones. A Roma frequentavamo il Piper, il locale dove nasceva la musica nuova. Abbiamo lanciato Nicoletta (Patty Pravo, ndr) e pure i gruppi come l’Equipe 84. Sono stati tutti nostri “figliocci”». Legame artistico ma anche professionale: «Lui insegnava qualcosa a me, io qualcosa a lui».

RENZO ARBORE, IL TOUR CON L’ORCHESTRA ITALIANA

Renzo Arbore è stato protagonista quest’estate di un lungo tour con l’Orchestra Italiana, una delle sue più grandi scommesse vinte. Oltre ai vari Benigni, Troisi e Frassica, il cantautore foggiano ha avuto per primo l’intuizione di lanciare un gruppo musicale per esportare la musica napoletana in giro per il mondo, riproponendola in maniera innovativa attraverso jazz, swing e blues. Raggiunto dai microfoni di Spettakolo, Arbore ha ricordato l’episodio che lo ha reso più orgoglioso negli ultimi trent’anni: «Sicuramente ‘O sole mio fatta al Madison Square Garden con Ray Charles e l’Orchestra Italiana diretta da me. Lui si innamorò subito dei miei tre mandolinisti, tanto che venne apposta a Milano a registrare una sua personale versione del brano e li volle con sé. Poi purtroppo dopo pochi mesi morì. È stato un momento particolarmente emozionante per me, perché io considero Ray Charles un idolo, insieme ad Armstrong e a Ella Fitzgerald». Prosegue Renzo Arbore: «Di sicuro è il cantante che ammiro di più, ancora più di Sinatra, è un grandissimo interprete ed è stato quasi l’inventore della musica soul, perché in tanti hanno raccolto l’eredità del suo modo di suonare e cantare».



