Renzo Arbore, la relazione con Mara Venier/ Drammi, presunti tradimenti e momenti di gioia

Renzo Arbore, una vita costellata di successi

Renzo Arbore è un personaggio radio-visivo, uno showman e un musicista italiano. Nasce a Foggia nel 1937, si laurea in giurisprudenza e poi inizia a fare strada nel territorio pugliese. Nel 1972 inizia la sua prima carriera nel mondo musicale con un gruppo chiamato “N.U. Orleans Rubbish Band” e incide qualche disco. Poi decide di proseguire la sua carriera in radio con l’amico Gianni Boncompagni. Negli anni ’60 avviene il passaggio dalla radio alla televisione grazie al suo programma “Speciale Tv” programma musicale che ha ospitato grandi personalità come quella di Lucio Battisti; il programma può essere definito il primo talk-show italiano. Nel 1976 oltre al programma Domenica In, appare un altro programma su Rai 2 “L’Altra domenica” che vede protagonista proprio Renzo Arbore.

In quel programma ha lanciato nel mondo dello spettacolo grandi artisti come: Nino Frassica, Milli Carlucci, Roberto Benigni e molti altri. Conduce e crea molti altri programmi e nel 1986 partecipa a Sanremo con la canzone “Il clarinetto” ottenendo il secondo posto. Conduce anche il “Caso Sanremo” e un programma in onore di Totò. Una vita costellata di successi coronata dal titolo di Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2022.

Renzo Arbore, l’ex di Mara Venier, ospite a Domenica In

Venerdi 27 maggio Renzo Arbore sarà ospite di Mara Venier in onore del suo trentesimo anniversario nella conduzione di Domenica In. Mara Venier e Renzo Arbore sono stati insieme fino al 1997. La coppia ha affrontato drammi, presunti tradimenti e momenti di gioia. Mara e Renzo sono stati insieme per ben 12 anni e tempo fa la conduttrice aveva raccontato che la loro storia era stata segnata da un drammatico episodio, era rimasta incinta, ma al quinto mese aveva subito un aborto. In merito alla fine della loro relazione la Venier aveva dichiarato: “Mi ha tolto molto nel privato: il lavoro mi assorbiva e ho sottratto troppo tempo al resto. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. sono errori che non ripeterei più”.

Eppure la fine della loro relazione è stata segnata anche da vari tradimenti da parte di Renzo. A distanza di tempo i due sono diventati amici e hanno avuto modo anche di scherzare sul loro vecchio rapporto, tirando fuori alcuni argomenti delicati. Mara aveva confessato che quando stavano insieme era gelosa delle ballerine che lo circondavano ma lui aveva replicato “Con le ballerine mai” facendo intendere che l’aveva tradita in passato ma con altre donne.











