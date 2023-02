Replicas/ Su Rai 2 il film con Keanu Reeves e Alice Eve

Replicas, film di Rai 2 diretto da Jeffrey Nachmanoff

Replicas è una produzione americana del 2018 che va in onda oggi, 7 febbraio, a partire dalle 21,20 su Rai 2. Liberamente tratto dal romanzo di Stephen Hamet, se pur girato nel 2016, il film fu distribuito solo tre anni dopo. La regia è di Jeffrey Nachmanoff, mentre gli interpreti principali sono: Keanu Reeves, Alice Eve, John Ortiz, Thomas Middledicht e Emjai Anthony.

Puoi baciare lo sposo/ Su Canale 5 il film con Diego Abatantuono

Il film fu presentato per la prima volta al Toronto film festival e fu accolto negativamente sia al botteghino che dalla critica, che lo ha considerato un vero e proprio flop. I maggiori difetti, secondo i critici, riguardano la sceneggiatura, la trama ed anche la recitazione. Keanu Reeves è un attore e musicista canadese considerato tra i più sexi del cinema mondiale. Anche se appare spesso in produzioni dal carattere fantascientifico come le saghe di Matrix e John Wick, tra i suoi ruoli più importanti vanno annoverati anche quelli nell’Avvocato del diavolo, Il piccolo Buddha, Belli e dannati, Point Break, Tutto può succedere, Speed e LA casa sul lago del tempo. Nel 2005 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

La spacconata/ Su Rete 4 il film con Robert Woods

Replicas, la trama del film

La narrazione di Replicas, che possiede dei tratti anche drammatici, ha come protagonista il neuroscienziato William Foster. Il ricercatore lavora con un collega per una società di Porto Rico che si occupa del tentativo di trasferire la mente umana in alcuni robot. Mentre Foster d occupa della mappatura della mente umana, il suo collega è specializzato in clonazione. Il neuroscienziato, parte per un viaggio in barca con la moglie e i suoi tre figli, ma purtroppo, a causa di un incidente, la sua famiglia muore.

Per Foster, questa è l’occasione per mettere in atto le sue scoperte e decide di resuscitare la sua famiglia, per questo tutti i suoi mezzi a disposizione per trasferire le sensibilità e le coscienze dei suoi cari all’interno di alcuni androidi moderni. La moglie e i figli vengono riprodotti in maniera fedele e questo suscita l’interesse e i sospetti di tutti quelli che lo circondano. Lo scienziato attira anche l’attenzione di loschi e potenti uomini privi di scrupoli. Foster è pronto a difendere la sua famiglia ad ogni costo e per poterla riavere indietro sfida anche il laboratorio gestito dal governo, la polizia e tutte le leggi naturali.

Death Race/ Su Italia 1 il film con Jason Statham e Max Ryan

© RIPRODUZIONE RISERVATA