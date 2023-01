Report su inchiesta Juventus: da Allegri al caso Ronaldo/ “Plusvalenze e figurine…”

“Report” torna ad occuparsi della Juventus. Nella puntata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, del programma in onda su Rai 3 alle 21:25 va in onda il servizio “Il bianco e il nero” realizzata da Daniele Autieri in collaborazione con Federico Marconi e Lorenzo Vendemiale. Sotto i riflettori la tempesta giudiziaria che vede coinvolta una delle squadre più titolate e conosciute al mondo. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 manager tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, invece il 20 gennaio il tribunale federale si pronuncerà in relazione alla richiesta della procura federale di riaprire pure il processo sportivo contro la società bianconera. Per gli inquirenti tutto il top management della Juventus avrebbe elaborato una serie di misure correttive illegali per “sistemare” i dati di bilancio.

Il programma condotto da Sigfrido Ranucci raccoglie per la prima volta tutti gli atti dell’inchiesta, tra cui contenuti finora inediti riguardanti alcuni interrogatori eccellenti. Ma verrà trasmessa anche la ricostruzione precisa di quanto successo con Cristiano Ronaldo. Tra i temi che verranno affrontati in riferimento all’inchiesta sulla Juventus c’è anche il calciomercato, «fatto più di figurine contabili che di giocatori veri» scrive “Report”. Ad esempio, c’è un’intercettazione della procura di Torino da cui sono emersi tutti i dubbi di Massimiliano Allegri per il sistema messo a punto prima del suo ritorno sulla panchina della Juventus.

INCHIESTA JUVENTUS: INTERCETTAZIONE DI ALLEGRI

Nelle anticipazioni relative alla puntata di oggi, “Report” parla di un «gioco delle plusvalenze» in base al quale «i calciatori sono pedine per far quadrare i conti». Gli inquirenti hanno le prove di ciò, cioè un manoscritto su carta intestata dal titolo “Mercato” che è stato trovato nell’ufficio del responsabile delle questioni legale bianconere, Cesare Gabasio. Nell’appunto sono riportati i valori economici degli scambi da realizzare anche se il giocatore non è stato ancora individuato, inserendo al posto dei nomi la lettera “x”. Poi sull’allenatore Allegri, questi viene descritto come del tutto consapevole del «calciomercato delle figurine», visto che c’è un’intercettazione che lo riguarda. «Il mercato di oggi è quello vero, dove uno va e compra il giocatore che gli serve. Cioè tu devi capire che il mercato dell’anno scorso era solo plusvalenze, quindi era un mercato del ca**o», diceva Allegri. Il tecnico è stato sollecitato durante la conferenza stampa pre-partita di Cremonese-Juventus per chiedergli dell’intercettazione in questione, ma l’allenatore ha preferito non commentare, ma rifarsi al comunicato del club del 30 novembre.

ZILIANI PROVOCA, ABODI RISPONDE

Ma nell’inchiesta di Report trova spazio anche l’intercettazione dell’ex capitano Giorgio Chiellini riguardo il messaggio per i compagni di squadra e c’è l’intervista al suo agente Davide Lippi. Nelle ultime ore, dopo la diffusione delle anticipazioni, Paolo Ziliani sui social ha acceso la miccia. «Un consiglio. Domani sera (stasera, ndr) guardate Report su Rai3: potrete farvi un’idea più precisa su come sarà la classifica di serie A a fine stagione (e magari cari Andrea Abodi, Giovanni Malagò e Gravina, buttate un occhio anche voi, sempre che non stiate dormendo come di solito vi capita)». A sorpresa è arrivata la risposta del ministro dello Sport Andrea Abodi: «Guardo spesso Report su Rai3 e domani non mancherò, conosco i ruoli e ne rispetto le differenze, dormo, più o meno serenamente, solo da mezzanotte alle sette. Buona domenica!».

L’inchiesta della Procura di Torino, che ha chiesto il rinvio a giudizio per dodici alti dirigenti del club della Juventus, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, spazza via un decennio di gestione. Il calcio italiano sta davvero morendo?#Report lunedì alle 21.20 su #Rai3👇 pic.twitter.com/iPsPlsVyqR — Report (@reportrai3) January 14, 2023













