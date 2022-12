Repubblica: Anthony Hopkins al posto Benedetto XVI/ Foto sbagliata: Twitter insorge…

Nel film “I due Papi” l’attore Anthony Hopkins recitava il ruolo di Joseph Ratzinger. Una vaga somiglianza fisica che però ha forse tratto in inganno Repubblica quando ha pubblicato oggi la notizia relativa alla vita del Papa emerito Benedetto XVI. L’articolo è stato, infatti, lanciato con l’immagine dell’attore premio Oscar che lo ha interpretato per la pellicola di Netflix. Un errore che non tutti hanno trovato divertente, vista l’importanza di quanto accaduto. Qualcuno ha ritenuto ancor più grave il fatto che non ci sia neppure accorti subito dell’errore, come ricostruito da Tag24.

Infatti, a distanza di oltre tre ore dalla pubblicazione dell’articolo che riassume la vita e la formazione di Ratzinger risultava ancora la foto di Anthony Hopkins in una delle scene del noto film. Anche se poi la foto alla fine è stata modificata, il lungo lasso temporale in cui è rimasta quella sbagliata ha consentito al popolo del web di scatenarsi.

BENEDETTO XVI E L’ERRORE DI REPUBBLICA: LE REAZIONI SU TWITTER

“I grandi successi di Repubblica, quando non attingono a piene mani dai siti senza citare le fonti o prendono video montati da altri ecco i loro mirabili exploit: Anthony Hopkins scambiato per Ratzinger”, commenta l’account Twitter VigilanzaTv. C’è chi ricorda che oggi, giorno della morte di Benedetto XVI, è anche quello del compleanno di Anthony Hopkins. Ma la sostanza comunque non cambia: “Quando non sai se celebrare il compleanno di Anthony Hopkins o ricordare Joseph #Ratzinger, e allora ti arrabatti come puoi. Repubblica sempre una garanzia comunque eh”. La questione ha assunto così risalto che su Twitter l’attore è finito in tendenza insieme a Benedetto XVI che già lo era per la notizia della sua morte. Così qualcuno riporta un dialogo immaginario per ricostruire le origini dell’errore: “Redazione Repubblica: ‘È morto #BenedettoXVI e oggi è anche il compleanno di Anthony Hopkins, che ha interpretato Papa Ratzinger, che facciamo, Direttore?’ Molinari: ‘Smarmella tutto’”.

