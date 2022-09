Resa dei conti – Precious cargo/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis

Resa dei conti – Precious cargo, il film in seconda serata su Italia 1

Il palinsesto televisivo di Italia 1 per la seconda serata di giovedì 22 settembre a partire dalle ore 00.17 prevede la messa in onda del film Resa dei conti – Precious cargo. La pellicola è stata realizzata nel 2016 in grazia di una coproduzione tra Stati Uniti d’America e Canada per la regia di Max Addams il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Paul V. Seetachitt.

CRIMINALI COME NOI/ Su Rai 3 il film con l'attore argentino Ricardo Darín

Gli effetti speciali sono stati firmati da Bernie Stern, le musiche della colonna sonora sono di James Edward Barker e Tim Despic mentre nel cast spiccano tra gli altri Mark- Paul Gosselaar, Bruce Willis, Claire Forlani, John Brotherton, Daniel Bernhardt, Lydia Hull, Ashley Kirk e Tyler Jon Olson.

Resa dei conti – Precious cargo, la trama del film

Ecco la trama del film “Resa dei conti – Precious cargo“. Jack è un ladro di fama internazionale capace nel corso della sua vita di mettere a segno incredibili colpi gli hanno permesso di guadagnare tantissimi soldi ma al tempo stesso anche di avere seri problemi con la giustizia. Ormai stanco di questo genere di attività, decide di mettere da parte il tutto per cercare di costruire una vita differente. I suoi buoni propositi però finiscono per naufragare ben presto perché si ritrova invischiato in una situazione rischiosa.

UNA CASA TUTTA NOSTRA/ Su Rai 1 il film con Katharina Schuttler, figlia d'arte

Un giorno incontra la sua ex fidanzata Karen. Lui crede che si tratti di un incontro casuale, ma non è così perché la donna è volutamente sulle sue tracce con un obiettivo ben preciso. In particolare vuole il suo aiuto e quelli dei suoi ex collaboratrice per organizzare un’ennesima rapina che dovrebbe mettere a segno ai danni di un altro ex fidanzato della donna, un boss malavitoso che dopo la rapina inizia a mettersi sulle tracce di Karen e di Jack. L’unico modo che hanno per venirne fuori dalla vicenda è fare un’ulteriore rapina per mettere le mani su un carico di gemme preziose per risarcire il boss.

I Croods/ Su Italia 1 il film d'animazione della DreamWorks

© RIPRODUZIONE RISERVATA