Resta con me: anticipazioni puntata 5 marzo 2023/ Alessandro e Paola si riavvicinano?

Resta con me, Francesco Arca interpreta il ruolo di Alessandro Scudieri

Resta con me torna in onda su Rai 1 con la nuova e terza puntata, nella prima serata di Rai Uno del 5 marzo 2023. Stando alle annesse anticipazioni TV l’ex Uomini e donne, Francesco Arca, interpreta il ruolo di Alessandro Scudieri, che si palesa nuovamente vicino all’amata Paola Montella. Che sia l’inizio di un preannunciato ritorno di fiamma tra i due volti protagonisti di Resta con me, il riavvicinamento previsto, non può quindi dirsi un’ipotesi azzardata.

Nel dettaglio, la terza puntata di Resta con me, il poliziesco che sta intrattenendo i telespettatori di RaiUno, vede una madre disperata minacciare di commettere un suicidio. Ossia la donna minaccia di gettarsi dal tetto del Tribunale dei minori, ma, grazie al suo coraggio Linda riesce a evitare l’irreparabile. Le trame poliziesche e con un tasso di romanticismo non di poco conto vede, poi, i protagonisti Alessandro e Paola, non solo colleghi alleati, chiamati a gestire il nuovo caso. I due sembrano palesarsi nuovamente vicini, il che potrebbe generare un effetto suspence rispetto all’attenzione dell’occhio pubblico dei telespettatori.

L’intesa passionale tra Alessandro e Laura, i protagonisti delle trame di Resta con me, però potrebbe rivelarsi fugace. Al momento si assiste ad una sola notte, questo perché Paola sembra non essere disponibile a perdonare al marito il dolore di cui lui sarebbe per lei responsabile e che lui le avrebbe arrecato.

Laura si conferma un crisi con Alessandro? Le anticipazioni TV della puntata in onda il 5 marzo 2023

Insomma la giudice non sarebbe ancora disposta. Intanto, al porto, si registra il furto di una bisarca carica di veicoli. E servendosi delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, tra i rapinatori, Alessandro Scudieri sembra riconoscere la donna misteriosa protagonista del caso.

Particolare attenzione da parte dei telespettatori attivi via social rispetto alle trame di Resta con me, intanto, si direbbe rivolta alla storia d’amore tra il vicequestore e punta di diamante della Squadra Mobile Alessandro e la giudice al tribunale dei minori di Napoli, Laura. Quali risvolti avrà, quindi, nel dettaglio la terza puntata della serie TV Resta con me, con protagonista l’ex volto di Canale 5, Francesco Arca?













