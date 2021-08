Return to Sender Restituire al mittente, Rete 4/ Rosamund Pike torna in tv

Return to Sender Restituire al mittente è il film che riempie la serata di oggi, 8 agosto 2021, a partire dalle ore 21,30 su Rete 4. Prodotto nel 2015 dalle case Boo Pictures, Holly Wiersma Productions e Voltage Pictures. il film è un’ottima sceneggiatura in tipico stile sospeso tra il poliziesco e il mistero di grande suspense, diretto dal cineasta Fouad Mikati, poco prolifico ma che ha avuto davanti alle cineprese ottimi cast, come nel nostro caso.

Le piacevoli notti, Rete 4/ Il grande Armando Crispino torna nel pomeriggio Mediaset

Un’altra testimonianza della sua propensione al cinema thriller è stata, nel 2010, l’action movie ‘Operation: Endgame’ nel cui cast figuravano Joe Anderson, Rob Corddry, Ellen Barkin. Protagonista del film Rete 4 è invece Rosamund Pike, attrice talentuosa amata dal nostro pubblico in titoli come ‘Il caso Thomas Crawford (Fracture)’ con Anthony Hopkins, ‘La nostra vacanza in Scozia (What We Did on Our Holiday)’ assieme a David Tennant, nel 2019 ‘The Informer – Tre secondi per sopravvivere (The Informer)’ per la regia di Andrea Di Stefano. Al suo fianco l’attore californiano Shiloh Fernandez, un buon outsider noto anche nel mondo delle videoclip, nel cinema ha intepretato ottimi ruoli in cast come ‘White Bird (White Bird in a Blizzard)’, ‘We Are Your Friends’ con Zac Efron, ‘Burn – Una notte d’inferno (Burn)’ un thriller di ottima tensione con cast ridotto all’osso.

Non c'è più religione, Rai 1/ Una commedia frizzante ma che sa di già visto

Return to Sender Restituire al mittente

Soffermiamoci sulla trama di Return to Sender Restituire al mittente. In una piccola città della provincia americana vive Miranda Wells, un’infermiera di ottime opportunità di carriera pronta al salto diventando professionista in chirurgia come supporto ai medici. La donna è sola e un’amica le organizza un appuntamento al buio, una sorta di “speed date” con un uomo che si rivelerà enigmatico e non del tutto affidabile. Almeno crede… Sa che l’uomo si chiama Kevin e il giorno dell’appuntamento trova un uomo, che immagina possa essere lui, fuori dalla sua porta di casa, così presume, solo che a un certo punto inizia a sospettare che il tutto sia un pericoloso misunderstanding. Miranda cerca di bloccarlo fuori dalla sua abitazione ma l’uomo, svelto nel mettere un piede in mezzo la porta bloccandola, entra in casa, maltratta la donna e la violenta brutalmente. In seguito alla disavventura Miranda è condotta sia in ospedale sia nel posto di polizia locale e la conferma della violenza sessuale avviene tra le indagini con kit antistupro e la necessità degli investigatori di fermare al più presto l’uomo. La donna ora cerca di dimenticare il tutto, anche a costo di vendere la sua casa, ma le cose non andranno come lei crede e la vicenda tornerà nella sua vita con prepotenza chiedendole il conto finale, ma Miranda ora vuole vendetta a tutti i costi.

LEGGI ANCHE:

La banda degli onesti, Rai 3/ Toto e Peppino ci raccontano l'Italia della loro epoca

© RIPRODUZIONE RISERVATA