Reunion di Bim Bum Bam/ Carlotta Brambilla: “Cosa bolle in pentola?”

Le nostre compagne di giochi, le ragazze che leggevano la nostra posta e che lanciavano i nostri cartoni animati, loro erano le conduttrici del piccolo spazio pomeridiano cult della storia della televisione, Bim Bum Bam. La conferma di tutto questo è arrivata qualche ora fa quando una di loro, Carlotta Brambilla, ha postato su Instagram la foto che vedere a corredo dell’articolo ovvero uno scatto dell’epoca insieme a Manuela Blanchard Beillard e Debora Magnaghi. Le tre appaiono insieme a Uan e Ambrogio i personaggi in scena al loro fianco dal 1989 in poi. Cosa sta succedendo e perché la conduttrice ha postato questa foto? Facendo due conti visto che questa edizione presa il via proprio il 18 settembre di trent’anni fa e questo lascia pensare che ci possa essere una sorta di omaggio o un ricordo in questo senso. Cosa vedremo in tv? Non lo sappiamo ancora ma la foto ha già creato scalpore tra gli accaniti che adesso sognano un revival del programma.

BIM BUM BAM TORNERA’ SU ITALIA1?

Al momento tutto tace intorno alla foto ma lei ha saputo stuzzicare il pubblico scrivendo: “Ieri… e chissà magari domani?!? Cosa bolle in pentola?”. Una delle sue colleghe risponderà? Già a luglio il sapore degli anni ’80, ’90 si era sentito su Italia1 per via dei promo che hanno accompagnato il lancio di Stranger Things 3. Il pubblico a quel punto ha sicuramente apprezzato e non vede l’ora di rivedere in tv il mitico programma. Italia1 ha deciso di rimettere in onda alcuni cartoni animati storici, farà lo stesso con Bim Bum Bam?

Ecco lo scatto postato su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Ieri… e chissà magari domani?!? Cosa bolle in pentola?🥰 Un post condiviso da Carlotta Brambilla Pisoni (@carlotta_brambilla_pisoni) in data: 17 Set 2019 alle ore 12:10 PDT





