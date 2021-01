Reynolds alla Roma/ Calciomercato, accordo vicinissimo per 7 mln. Beffata la Juventus

REYNOLDS ALLA ROMA: AFFARE PRONTO, BEFFATA LA JUVE

Bryan Reynolds, terzino classe 2001 statunitense, giocatore (ancora formalmente ) dell’AFC Dallas pare ormai prossimo ad essere nuovo volto della Roma di Fonseca. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato pubblicate questa mattina su diversi quotidiani sportivi, pare che la dirigenza di Trigoria sia prossima a chiudere l’accordo per portare nella Capitale uno dei giocatori più interessanti della MLS: beffata dunque la Juventus di Paratici, che dopo l’ultima offerta bomba da parte della dirigenza Friedkin per il talento a stelle e strisce, non pare intenzionata a rilanciare e prendere parte a un’asta per il cartellino. Questo anche se la Vecchia Signora nei giorni scorsi aveva già incassato l’interesse dello stesso Reynolds e avesse già preparato un piano in collaborazione col Benevento per aggirare il limite fissato per i giocatori extracomunitari. Ma con l’ultimo rilancio dei capitolini tutto è andato in fumo: i bianconeri, salvo dietrofront clamorosi, non dovrebbero aumentare la propria proposta iniziale, lasciando dunque campo libero ai concorrenti giallorossi, che contano di chiudere l’accordo per Reynolds entro questo fine settimana.

REYNOLDS ALLA ROMA: AFFARE PRONTO, IL TERZINO ARRIVERA’ PER 7 MLN + BONUS

Pare dunque già tutto apparecchiato per il felice approdo di Bryan Reynolds alla Roma in questa finestra di calciomercato: stando alle ultime voci l’accordo è stato praticamente raggiunto e non dovrebbe esserci spazio per ulteriori colpi di scena. Come leggiamo su la Gazzetta dello Sport, pare che sia stata decisiva a convincere giocatore e club l’offerta presentata dai Friedkin da 7 milioni di euro più bonus, a cui si aggiungono altri 800 mila euro a stagione per lo stesso terzino statunitense. Da aggiungere che a facilitare l’accordo di calciomercato che probabilmente si chiuderà entro il fine settimana, sono stati gli ottimi rapporti che la famiglia Friedkin ha coltivato con Dan Hunt, proprietario dell’AFC Dalles, club di Reynolds.



