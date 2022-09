Video/ RFS Hearts (0-2) gol ed highlights: successo scozzese, Conference League

VIDEO RFS HEARTS (RISULTATO 0-2): SHANKLAND APRE, FORREST CHIUDE

Finisce 2-0 in favore degli Hearts questa seconda giornata della fase a girone di Conference League, dove allo Stadions NSB Arkādija la formazione scozzese ha dominato in lungo ed in largo i padroni di casa dell’RFS Riga. Nel primo tempo, dopo un lungo assedio, i britannici trovano il vantaggio al 43esimo: Shankland è stato molto freddo dal dischetto ed ha impallinato l’estremo difensore avversario, sbloccando il risultato. Una prima frazione di gioco molto nervosa, con 4 cartellini gialli e falli a metà campo.

Diretta/ RFS Hearts (risultato finale 0-2): la chiude una magia di Forrest

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI RFS HEARTS (0-2)

Nel secondo tempo i lettoni hanno accennato una reazione, riequilibrando i valori almeno per quanto riguarda il possesso palla, passato da un netto 60% in favore della squadra ospite ad un modesto 53%. Nonostante questo dato, l’RFS non ha praticamente mai tirato in porta, concedendo, anzi, qualche ripartenza sanguinosa agli Hearts. Al 93esimo arriva anche il colpo del KO realizzato da Forrest, che ben servito da Devlin non perdona il portiere e fa 2-0. La formazione scozzese sale a 3 punti in classifica, secondo dietro all’Istanbul Basaksehir. Ora si complica il percorso della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

VIDEO RFS HEARTS (RISULTATO 0-2): TABELLINO

RFS: Steinbors, Emerson, Ilic, Stuglis, Saric, Mares, Panic, Lipuscek, Vlalukin (Sorokins 58’), Simkovic (Friesenbichier 58’), Jagodinskis A Disposizione: Cerniauskas, Nerugals, Sorokins, Maksimenko, Rakels, Varslavans, Friesenbichier, Dubra, Zaleiko

Hearts: Gordon, Cochrane, Halkett, Kingsley, Halliday, M. Smith, Devlin, Grant (Haring 69’), Ginnelly (Humphrys 77’), McKay, Shankland (Forrest 78’) A Disposizione: Stewart, Clark, Haring, Mackay-Steven, Atkinson, Forrest, Neilson, Sibbick, Henderson, C. Smith, Humphrys, Pollock

Arbitro: Mr. Aleksandar Stavrev

