Ria, chi è la nonna di Greta Rossetti: sorpresa in finale al Grande Fratello 2024?/ “Ci somigliamo molto…”

Ria, chi è la nonna di Greta Rossetti: sorpresa in finale al Grande Fratello 2024?

La finale del Grande Fratello 2024 regalerà gigantesche emozioni ai concorrenti ancora in gioco, pronti a contendersi la vittoria. L’ultima puntata del reality, in onda questa sera su Canale 5, sarà un concentrato di ricordi di questa avventura, ma anche di sorprese da parte di amici e parenti per i gieffini. Chi non è ancora sicura di un posto per la finale, ma può ancora sperare, è Greta Rossetti. La concorrente è al televoto con Letizia Petris e Sergio D’Ottavi per contendersi il sesto posto da finalista ufficiale e, anche per lei, potrebbe arrivare una bellissima sorpresa.

Finale Grande Fratello 2024/ Diretta e vincitore: Letizia è la sesta finalista, fuori Greta e Sergio

In questi mesi l’ex volto di Temptation Island ha ricevuto diverse visite gradite, da mamma Marcella al fratello Joseph, sino agli adorati nonni Giovanni e Ria, che aveva avuto modo di riabbracciare nella diretta del 21 febbraio 2024.

Greta Rossetti e l’incontro con i nonni, la nonna Ria: “Siamo fieri del suo percorso“

Greta Rossetti, durante l’incontro con i suoi nonni al Grande Fratello 2024, si era sciolta dall’emozione nel riabbracciare il nonno Giovanni, appassionato di danza e con il quale ha ballato per pochi istanti in diretta. Travolta dall’emozione, ha poi riabbracciato nonna Ria che le ha riservato parole cariche di affetto, oltre ad un consiglio: “Siamo fieri di Greta e del suo percorso, sei bravissima. Tira fuori un po’ di carattere”.

Valentina Melis, ex fidanzata Massimiliano Varrese al Grande Fratello/ "Tornare insieme? Dobbiamo parlare…"

Di nonna Ria non si conoscono molte informazioni, ma un breve ritratto caratteriale l’aveva realizzato proprio la nipote nel corso della sorpresa tv: “Ci somigliamo molto nel carattere. Siamo due anime buone e pure, non sappiamo tirar fuori le unghie”. Piccoli consigli che hanno aiutato Greta a proseguire il suo percorso nel reality, ora a pochi passi dall’essere finalista ufficiale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA