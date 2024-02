CHI SONO RIA E GIOVANNI, NONNI DI GRETA ROSSETTI/ “Siamo fieri di te, tira fuori il carattere!”

Ria e Giovanni, dolce sorpresa dei nonni di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023

La 38esima puntata del Grande Fratello 2023 è stata decisamente speciale per Greta Rossetti. Alfonso Signorini ha deciso di farle una bella sorpresa: per lei sono infatti arrivati i suoi amati nonni: Giovanni e Ria. Prima che l’incontro si concretizzasse, c’è stato spazio per un simpatico siparietto con protagonista il nonno della concorrente, amante della danza, sbizzaritosi in mystery room con Letizia Petris e Anita Olivieri.

GRANDE FRATELLO 2023, 38A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Rosy, Max, Beatrice e Grecia televoto per la finale

Le due concorrenti hanno poi passato il testimone proprio a Greta Rossetti che, visibilmente emozionata, ha accolto suo nonno Giovanni per un momento tanto allegro quanto commovente. La giovane ha trattenuto a fatica le lacrime, ancor di più quando a varcare la porta della Mystery Room è stata nonna Ria. “Siamo fieri di Greta e del suo percorso, sei bravissima…” – ha affermato commossa la nonna – “Tira fuori un po’ di carattere”. Tenero il racconto della concorrente, soprattutto quando ha spiegato il dolore dei nonni in riferimento alla perdita della loro figlia. “Ci somigliamo molto nel carattere” – ha aggiunto Greta Rossetti parlando di sua nonna Ria – “Siamo due anime buone e pure, non sappiamo tirar fuori le unghie”. (agg. Valerio Beck)

Simona Tagli: “Antonio Zequila mi lasciò per Sharon Stone”/ “Mi sono innamorata di Beatrice Luzzi…”

I nonni di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 per farle una sorpresa, ma scoppia la polemica!

Una nuova sorpresa è in arrivo per Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello 2023. Nel corso della diretta del 21 febbraio 2024, la modella ed ex tentatrice riceverà la visita dei suoi amati nonni. Dopo aver riabbracciato sua madre Marcella e suo fratello Joseph, Greta dunque rivedrà un altro pezzo della sua famiglia. I suoi nonni entreranno per regalarle un momento d’amore e, come segnala il comunicato ufficiale del Grande Fratello, anche per donare un momento divertente agli altri coinquilini.

Signorini, gaffe e caos per le nomination al GF/ Autore lo corregge in diretta: lui s'infuria, poi le scuse

Nelle ultime ore però proprio questa visita dei nonni di Greta Rossetti sta scatenando una polemica sul web. Tutto a causa di un video (che trovate alla fine dell’articolo), nel quale Greta sembra consapevole che questa sera incontrerà sua nonna e avrà modo dunque di trascorrere del tempo insieme a lei.

Greta Rossetti sa già che incontrerà i suoi nonni al Grande Fratello?

Nel filmato, Greta Rossetti chiacchiera in giardino con Sergio D’Ottavi e quest’ultimo ricorda che questa sera c’è la diretta del Grande Fratello. Lei allora replica sottovoce, come per non farsi sentire, la parole ‘nonna’. Molti hanno addirittura sentito la frase “rivedo nonna”, ma se la prima è difficile da distinguere, la seconda è più che chiara. A questa affermazione Sergio risponde: “Vado a cena con lei“, facendo dunque intendere di essere convinto di essere l’eliminato di questa puntata.

Il fatto che Greta Rossetti citasse sua nonna proprio nella giornata in cui la incontrerà, e per di più in riferimento alla diretta di questa sera, è parso a tanti come una coincidenza impossibile. Motivo per il quale si è diffusa sul web la convinzione che Greta sia già a conoscenza della sorpresa da parte dei suoi nonni. “Lei già sa tutto, ma che sorpresa è se li preparano già?” è la domanda critica di un utente sul web.

Vabbe ma sanno tutto lol pic.twitter.com/hA7h6webF7 — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) February 20, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA