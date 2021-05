RIAPERTURE E RIPRESA/ “Togliamo presto i blocchi alle attività e cresceremo del 7%”

Bene: la vaccinazione corre e il rimbalzo dell’economia è superiore al previsto. Infatti, sono in atto revisioni al rialzo delle stime del Pil 2021: verso una crescita tra il 4% e il 5%. Visti questi dati è realistico chiedersi se la crescita potrebbe essere maggiore e a quali condizioni.

Una simulazione di chi scrive sostiene l’ipotesi che se le riaperture dei settori più danneggiati dai blocchi precauzionali anti-pandemia – per lo più servizi basati sui flussi di persone – fossero accelerate, allora il rimbalzo del Pil 2021 potrebbe arrivare attorno al 7%, con un’importante riduzione della disoccupazione e del fabbisogno di assistenza. Inoltre, il sistema economico entrerebbe in forte crescita nel 2022 e ciò permette di prevedere la compensazione della perdita di Pil nel 2020, circa il 9%, entro il primo trimestre 2021.

Pertanto la priorità del legislatore dovrebbe essere: accelerare le riaperture dando il permesso di farlo limitando le restrizioni in combinazione con norme che facilitino la ricapitalizzazione delle aziende in stress, addolcimenti fiscali e incentivi per l’assunzione dei giovani, ecc. Il Governo sta studiando le norme facilitanti e incentivanti, ma sta tardando le riaperture e ponendo troppi limiti a esse per un eccesso di precauzioni. Dovrebbe considerare che il vero rischio sistemico, poiché la macchina medica è rassicurante, è che il rimbalzo dell’economia italiana sia troppo poco nel 2022 in combinazione con un debito troppo alto quando si realizzerà sia un aumento dell’inflazione, sia il termine della posizione espansiva di Ue e Bce.

Per tale motivo bisogna accelerare al massimo adesso la crescita e non contare troppo sull’effetto dei fondi europei, certamente utili per la modernizzazione futura, ma poco determinanti per la crescita 2021-22: sarà determinante, invece, il pieno rimbalzo del mercato privato.

www.carlopelanda.com

