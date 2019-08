Ribery alla Fiorentina/ Colpo Commisso: la conferma del francese a Luca Toni

Franck Ribery alla Fiorentina: quello che sembrava un sogno impossibile è pronto a diventare realtà nelle prossime ore. La Viola, scrive SportMediaset, è infatti vicinissima all’esterno francese che ha fatto la storia al Bayern Monaco e che adesso sembra essere pronto a diventare il primo vero grande colpo dell’era Commisso. Il neo-proprietario italo-americano ha dato l’avallo ai suoi uomini-mercato affinché chiudessero un’operazione che sembra ormai cosa fatta: per l’attaccante 36enne è pronto un contratto biennale con stipendio intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Il giorno buono per materializzare l’intesa potrebbe essere già domani: mercoledì Ribery potrebbe essere a Firenze per le visite mediche e la firma. I tifosi viola sui social sognano già ad occhi aperti.

RIBERY ALLA FIORENTINA

Che Franck Ribery sia in procinto di siglare l’intesa con una nuova squadra è stato confermato dal 36enne in persona, che su Instagram ha pubblicato un suo scatto a commento del quale ha scritto:”Pronto per una nuova sfida”. Ma c’è di più, il francese ha infatti fornito un indizio inequivocabile sul fatto che la sua prossima destinazione sarà la Serie A. Tutto merito di un suo ex compagno di squadra, uno che Firenze peraltro la conosce come le sue tasche, Luca Toni, che ha provato a scoprire in quale squadra militerà Ribery: “Fratellino mio… grande giocatore! Verrai in Italia?”. Il francese ha replicato non esplicitamente, ma con tante emoticon tra cui hanno trovato spazio anche cuori e soprattutto segni d’approvazione. Insieme a lui potrebbe sbarcare a Firenze anche Giovanni Bianchi, suo fisioterapista personale: l’uomo che i tifosi viola pregano di tenere sano il loro nuovo idolo.

Visualizza questo post su Instagram Prepared for a new challenge! 🔜 💪🏼 🙌🏼 #fr7 Un post condiviso da Franck Ribéry (@franckribery7) in data: 19 Ago 2019 alle ore 12:13 PDT





