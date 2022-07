Ricatto d’amore/ Su Rai 2 il film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds

Ricatto d’amore, film di Rai 2 diretto da Anne Fletcher

Ricatto d’amore va in onda oggi, martedì 5 luglio, su Rai 2 a partire dalle 21.20. Si tratta di un film del 2009, genere commedia sentimentale, distribuito da Walt Disney Pictures Italia e prodotto da Mandeville Films, Touchstone Pictures. La regia è di Anne Fletcher, è nata nel 1966 nel Michigan e ha diretto alcune serie televisive tra cui: Love Victor e This is us. La protagonista principale è Sandra Bullock, l’attrice esordisce nel 1987 nel thriller Hangmen.

Inga Lindstrom Cuore rubato/ Su Canale 5 un nuovo film della saga d'amore

Qualche anno dopo è notata dal regista Alan J. Levi che le propone una parte nel telefilm Scontro bionico, la sua carriera prosegue con ruoli da protagonista in pellicole minori per diventare in poco tempo un’attrice di successo. In 34 anni di carriera ha interpretato quarantadue film. Il 2010 è un anno storico per lei, grazie a The Blind Side vince un Premio Oscar, un Golden Globe, e un SAG Awards.

Uomo bianco và con il tuo Dio/ Su Rete 4 il film western con John Bindon

Il protagonista maschile è Ryan Reynolds, il suo debutto arriva nel 199i nella serie tv Hillside seguono poi dei piccoli ruoli in film minori. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo Deadpool 3 nelle sale cinematografiche nel 2023 e Free Guy 2, Spirited magia di Natale e The Adam Project. Nel 2017 ottiene una nomination al Golden Globe come migliore attore per Deadpool. Nel cast fanno parte anche Craig T. Nelson, Mary Steenburgen e Malin Akerman.

Ricatto d’amore, la trama del film

Ricatto d’amore racconta la storia di Margaret Tate, interpretata da Sandra Bullock. La donna è molto conosciuta nel settore dell’editoria e lavora a New York. Non essendo americana, ma canadese rischia di essere rimpatriata perché ha la Visa scaduta. Margaret oramai donna affermata, non ha nessuna intenzione di ritornare nel suo paese di origine e per arginare il problema dichiara di essere fidanzata con un suo collaboratore, Andrew Paxton con il quale convolerà presto a nozze. C’è un problema da risolvere e che a Margaret costerà molto.

Il delitto della Madonna nera/ Su Rete 4 il film con Clementine Celarie

L’uomo non sopporta la sua datrice di lavoro, e decide di stare al gioco ma a una condizione: vuole ottenere la tanto ambita promozione che da tempo la donna gli nega. Per rendere ancora più credibile la loro relazione sentimentale, soprattutto agli occhi dell’ispettore dell’ufficio immigrazioni che è alle calcagna, la coppia va in Alaska a trovare la famiglia di Andrew per festeggiare il compleanno della sua nonna.

Tra malintesi da risolvere, situazioni esilaranti, la coppia, suo malgrado, è costretta a stare sempre più vicino e a condividere molte cose che di solito una coppia consolidata approva. In questo contesto i due si conoscono meglio, e con la scusa di far credere a tutti che stanno vivendo una bellissima storia d’amore, finiscono con l’innamorarsi davvero.

Il video del trailer di Ricatto d’amore













© RIPRODUZIONE RISERVATA