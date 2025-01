Il caso di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna (Pesaro e Urbino) scomparso il 12 ottobre scorso dopo una cena con amici, è al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto? in onda questa sera. La diga del Furlo, nei cui pressi era stata ritrovata la sua auto con dentro effetti personali e cellulare, è stata ispezionata nuovamente senza esito e questo rafforzerebbe l’ipotesi di un allontanamento volontario.

Pierina Paganelli/ Un esperto di effetti speciali per provare a sciogliere il giallo del video della Cam3

Si tratta di uno scenario mai escluso dalla famiglia del ragazzo che, da mesi, lo cerca senza sosta e rilancia appelli tra social e tv. Nel giallo c’è per anche ci cerca di lucrare sul dramma, con presunte segnalazioni che nascondono vergognose richieste di denaro in cambio di informazioni. Tra gli avvistamenti indicati da diverse persone, uno in particolare alimenterebbe la speranza della madre, Federica Pambianchi, e porterebbe all’estero.

Omicidio Graziella Mansi, giudici negano revisione processo alla difesa/ "Istanza infondata, resta condanna"

Riccardo Branchini: la segnalazione di una donna sul presunto passaggio in Svizzera

La persona che ha segnalato il presunto avvistamento di Riccardo Branchini alla famiglia è una donna che sostiene, ricostruisce la trasmissione di Federica Sciarelli, di avergli dato un passaggio in Svizzera, precisamente da Melide a Lugano.

Questa circostanza sarebbe risalente alle 48 ore successive alla scomparsa del 19enne, e lascia aperto il campo all’orizzonte di un allontanamento volontario. La famiglia del ragazzo ha chiesto ripetutamente di non allentare l’attenzione investigativa sul caso e continua a lanciare appelli per tenere vive le ricerche. Quello che è certo, è che di lui finora non c’è traccia quando sono trascorsi ormai 3 mesi dalla misteriosa sparizione. “Aiutatemi a ritrovare mio figlio“, ripete la mamma sui social pronta a percorrere ogni strada per riabbracciarlo. Secondo il suo racconto, Riccardo Branchini ultimamente le sarebbe sembrato più silenzioso ma non avrebbe dato segnali di malessere né avrebbe manifestato l’intenzione di allontanarsi.

"Emanuela Orlandi mi baciò e mi disse addio"/ La rivelazione dell'amico Pierluigi Magnesio: nuovo giallo