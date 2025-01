Riccardo chiede perdono ai figli a C’è posta per te 2025: “15 anni che non li vedo e sento”

La seconda storia della prima puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Riccardo, un padre che vuole chiedere scusa ai due figli Mariangela e Antonio. Non vede la prima da 13 anni, perché non lo vuole più vedere e sentire, l’altro, invece, è da 15 anni che non vuole più vederlo. La sua storia è quella di un padre che ha effettivamente abbandonato i suoi figli. A 20 anni Riccardo ha sposato la madre 19enne, arrivano due figli voluti. Lui voleva fare lo chef ed era molto ambizioso. Tutto va bene fino a quando non nasce il primo figlio. La donna trova che il marito sia troppo spesso fuori casa per lavoro.

La storia di Riccardo, che ha lasciato moglie e figli per un’altra donna

Siamo nel 2005 quando gli propongono l’apertura di un albergo a 200 km da casa sua. Quando ne fa presente all’ex moglie, lei si oppone. Lui però accetta e si fa 200 km al giorno per tornare a casa. Un giorno, troppo stanco, rischia un incidente d’auto, così capisce di non poter andare avanti in questo modo. Poco tempo dopo, lui conosce un’altra donna e inizia una storia extra coniugale che va avanti fino al 2008. Lui la ama, per questo confessa tutto alla moglie. Lascia la donna e si allontana però sempre più dai figli, né li aiuta economicamente. Qualche tempo dopo, la relazione con questa donna finisce. Lui si ritrova a pensare ai figli ed è il motivo per cui è a C’è posta per te. Oggi sa di essere in torto, di aver abbandonato i figli e di non conoscere neppure i nipoti.