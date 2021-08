Riccardo Cocciante/ “Fino agli 11 anni non ho detto una parola in italiano”

Riccardo Cocciante torna in tv in occasione della replica di Canzone segreta, il programma di Rai1 con protagonisti diversi vip che si preparano a una serie di sorprese musicali organizzate per loro da amici e parenti. Cocciante, in particolare, è chiamato a fare una dedica a Franca Leosini, una delle conduttrici più amate dal pubblico di Rai3 (è il volto storico di alcuni programmi della rete dedicati all’approfondimento delle grandi inchieste giudiziarie). La canzone scelta per omaggiarla è Que reste-t-il de nos amours?, che rispecchia appieno non soltanto la sensibilità romantica di Franca, ma anche il background artistico e culturale di Cocciante.

Non tutti sanno, infatti, che Riccardo è mezzo francese, anche se per un certo periodo ha vissuto anche in Vietnam: “Con la mia famiglia sono vissuto a Saigon fino all’età di 11 anni e non parlavo una parola di italiano”, si legge in una sua intervista del 4 febbraio al Corriere. “I miei idoli – prosegue – erano Becaud, Aznavour, Leo Ferrè. Arrivo in Italia a 11 anni e all’inizio mi trovo a disagio. Il mondo musicale italiano mi sembra ostile. Ma ci metto poco a cominciare ad apprezzarla soprattutto guardando la tv e i festival di Sanremo. Poi capisco di essere un artista che ha una doppia cultura, italiana e francese e decido che devo sfruttare l’alchimia dell’incrocio fra due culture”.

Da un po’ di tempo a questa parte, Riccardo Cocciante compare meno in televisione. Il focus, al momento, è sugli spettacoli teatrali, in particolare su Notre Dame che è ancora impegnato a portare in giro per il mondo. “Si è replicata fino al 31 dicembre in Corea”, fa sapere ancora il cantautore. “Interrotta per il virus, riprenderà in autunno. In Italia avrà lo stesso cast: confermato Giò di Tonno (Quasimodo), mentre Elhaida Dani, che ha partecipato alla prima edizione di The Voice of Italy proprio nella mia squadra, sarà Esmeralda”. Lo ha citato lui, e per questo lo ricordiamo: nel 2013, Cocciante fu protagonista del noto talent di Rai2 che all’epoca fu vinto proprio dalla concorrente da lui citata. Fu un’esperienza positiva in questo senso (ha avuto modo di conoscere la protagonista del suo musical), ma tornasse indietro, probabilmente, non la rifarebbe: “Non mi sono trovato bene nel ruolo di giudice”, spiega. “Non puoi decidere in pochi secondi. E poi è una fabbrica di illusioni”.

La vita di Riccardo Cocciante in Irlanda

Oggi Riccardo Cocciante vive in Irlanda per ragioni legate alla sua passione per la musica. Il fisco, chiarisce, non c’entra nulla: non si trova lì per pagare meno tasse. “Ho trovato in Irlanda un popolo gioviale che assapora la libertà e l’indipendenza. Con tutti i pregi dell’Europa ma senza i difetti. Poi in Irlanda c’è musica dappertutto e si combinano elettronica e musica tradizionale. Un paese che ha uno strumento musicale (arpa celtica) perfino nella sua bandiera”.



