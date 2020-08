Riccardo Cocciante/ “Il mondo combatte da sempre le diversità” (Techetechetè)

Riccardo Cocciante tra i protagonisti della nuova puntata di “Techetechetè“, il programma di video-frammenti in onda nella fascia pre-serale di Raiuno. Oggi, giovedì 6 agosto 2020, appuntamento con la grande musica italiana dei cantautori e tra questi poteva mai mancare il grandissimo Cocciante? Il cantautore, compositore e musicista italiano naturalizzato francese è uno degli più acclamati e conosciuti in Europa grazie al successo di canzoni senza tempo: da “Quando finisce un amore” a “Bella senz’anima”, da “Margherita” fino a “Se stiamo insieme” con cui ha trionfato al Festival di Sanremo del 1991. L’ex coach di The voice of Italy si è fatto però conoscere e apprezzare anche come compositore di opere popolari portando in scena “Notre-Dame de Paris”, la storia di Quasimodo che ha battuto ogni record con protagonisti nella prima versione Giò Di Tonno e Lola Ponce. Attenzione però a chiamare la sua opera “Notre Dame de Paris” un’opera di stampo politico visto che, dalle pagine di Rolling Stone in un’intervista (data 30 luglio 2019) ha precisato: “no, rifiuto il fatto politico. È un’opera, semmai, con una storia d’amore e un fatto sociale. In Notre-Dame de Paris vediamo la differenza umana. Ogni personaggio combatte con la sua diversità e con la difficoltà di inserirsi nella società. Quasimodo, poi, è il diverso del diverso: lui, deforme, non può sperare di avere un contatto con Esmeralda. E quindi con il mondo”. I personaggi di Notre-Dame sono la rappresentazione chiara del mondo in cui viviamo oggi come racconta Cocciante: “Frollo è diverso perché è un prete che cade nella trappola dell’amore, Esmeralda è diversa perché è una zingara. In fondo rappresenta lo straniero che vive in una città”.

Riccardo Cocciante: “Sanremo? Tornerei come direttore artistico”

Lo stesso Riccardo Cocciante non ha alcun dubbio su come ancora oggi non sia cambiato ancora nulla: “il mondo combatte da sempre queste diversità, dal tempo dei romani. Il problema dell’inserimento di un’altra razza, etnia, religione c’è da sempre. E rimarrà sempre. Dobbiamo viverla questa realtà, ma non possiamo cambiarla facilmente: il mondo si sta mescolando sempre più e la problematica diventa più aspra, acuta”. Artista di rara sensibilità e talento non ama replicarsi mai in quello che fa come quando a Sanremo nel 1991 ha vinto e in conferenza stampa ha dichiarato che non ci avrebbe mai più messo piede. “Se faccio un’esperienza non amo ripeterla per non entrare in un sistema. Il sistema mi corrode” – ha precisato Cocciante che alcuni anni fa è stato coach di The voice of Italy, un’esperienza che ricorda così: “interessante, ma ne ho sofferto molto nell’eliminare artisti bravi. A ogni modo rifare il programma sarebbe stato un errore, un ripetersi. Anche nei miei dischi è così e Notre-Dame è proprio la svolta per non continuare a essere sempre un cantante che, ogni due anni, deve fare un album”. Cocciante non ci sta, infatti, a rientrare in quelle “logiche di mercato”: “dopo un po’ di album si entra nel sistema di farli per contratto, per la casa discografica. Ora sono libero: posso fare un disco o qualche altra cosa”. Pur non tornando in gara a Sanremo però Cocciante non nasconde che sarebbe pronto a fare il direttore artistico: “posso scegliere artisti, questo sì. So dare giudizi e lavorare con i cantanti, ma non so presentare. Anche sul palco, quando mi esibisco, mi limito a cantare, parlo pochissimo. Quindi accetterei solo se dovessi fare unicamente il direttore artistico”.



