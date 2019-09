Riccardo Cocciante/ “Io a Sanremo? Solo alle mie condizioni!” (Domenica In)

Riccardo Cocciante sarà ospite oggi, 22 settembre 2019, della nuova puntata di Domenica In: il cantautore e compositore nato a Saigon si racconterà ai microfoni di Mara Venier tra passato, presente e futuro. Tra i più grandi musicisti del panorama italiano, il 73enne ha scritto la storia con brani del calibro di Bella senz’anima, Margherita e Se stiamo insieme, senza dimenticare l’iconica Quando finisce un amore. Reduce dall’esperienza da giudice al talent show The Voice, Cocciante ha da poco iniziato il tour con Notre-Dame de Paris: la prima tappa a Pescara lo scorso 13 settembre, uno spettacolo che ha avuto successo in tutto il mondo e che continua a stupire per originalità e qualità. Proprio di Notre dame e del terribile incendio di cinque mesi fa ha parlato l’artista in una recente intervista a Repubblica: «Andava a fuoco un simbolo. Notre Dame è l’Europa. È la cattedrale che ha ispirato la più grande opera sulla diversità umana. Il tema dello straniero ci accompagnerà sempre. La via alla mescolanza è oscura e complicata, ma è inevitabile».

RICCARDO COCCIANTE: “NOTRE DAME, UN’OPERA D’AMORE E UN FATTO SOCIALE”

Il suo Notre-Dame de Paris ha come protagonisti Giò Di Tonno, Graziano Galatone, Matteo Setti, Vittorio Matteucci e la new entry Elhaida Dani, sua “allieva” a The Voice. Ecco le parole di Riccardo Cocciante in una recente intervista ai microfoni di Rolling Stones: «Un’opera politica? No, rifiuto il fatto politico. È un’opera, semmai, con una storia d’amore e un fatto sociale. In Notre-Dame de Paris vediamo la differenza umana. Ogni personaggio combatte con la sua diversità e con la difficoltà di inserirsi nella società. Quasimodo, poi, è il diverso del diverso: lui, deforme, non può sperare di avere un contatto con Esmeralda. E quindi con il mondo». Poi, sugli altri personaggi dello spettacolo: «Frollo è diverso perché è un prete che cade nella trappola dell’amore, Esmeralda è diversa perché è una zingara. In fondo rappresenta lo straniero che vive in una città».

RICCARDO COCCIANTE: “SANREMO? SI’, MA COME DIRETTORE ARTISTICO”

Notre-Dame de Paris ma non solo, Riccardo Cocciante si è soffermato anche sui progetti futuri, non chiudendo la porta al Festival di Sanremo, sebbene con un ruolo diverso da quello rivestito nelle ultime due edizioni dal collega Claudio Baglioni: «No, non mi sento un presentatore. Posso scegliere artisti, questo sì. So dare giudizi e lavorare con i cantanti, ma non so presentare. Anche sul palco, quando mi esibisco, mi limito a cantare, parlo pochissimo. Quindi accetterei solo se dovessi fare unicamente il direttore artistico». Poi, una battuta sulla musica di oggi: «Dipende dai Paesi, ma la tendenza è il rap. Poteva essere interessante all’inizio, ma adesso sembra sia diventato un sistema. Tutti vanno dietro alla modalità del rap – che ha bei testi – dimenticando che la musica esiste. C’è poca musica, ma aspetto qualcuno che mi stupisca. Non è giusto solo rap».



