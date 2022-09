Riccardo Cocciante/ “Notre Dame de Paris mi ha fatto allontanare da concerti dischi”

Riccardo Cocciante: il grande successo di Notre Dame de Paris

Riccardo Cocciante è tra i protagonisti dei Tim Music Awards, l’evento musicale che festeggia la grande musicale italiana. Due serate di grande musica con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Intervistato da newsic.it, il cantautore ha raccontato del suo ultimo progetto: lo spettacolo “Cocciante canta Cocciante” che l’ha riportato ad esibirsi dal vivo dopo anni di silenzio.

“Ci tengo a precisare che suonerò con una band rock e l’Orchestra. È un incrocio che amo molto e che ho già fatto in passato. Il titolo dello show è “Cocciante canta Cocciante”, è come uno specchio dove vedermi cantare le canzoni di 40 anni fa. Le interpreto e rileggo in chiave contemporanea, alla luce della mia maturità, senza imitare il passato. Amo la combinazione orchestra band perché vuol dire suonare veramente, mentre oggi spesso con suoni e cose “artificiali”, i sample e le basi diventa tutto un po’ sintetico” – ha detto Cocciante sullo show.

Riccardo Cocciante: “La canzone è comunicazione popolare”

La fama di Riccardo Cocciante è internazionale. Artista a tutto tondo, Cocciante negli ultimi anni è letteralmente sparito dalle scene per dedicarsi a tempo pieno alla realizzazione dello spettacolo – opera “Notre Dame de Paris”. Proprio l’artista sul progetto ha detto: “l’opera è in scena in otto versioni, tante quante le traduzioni e io ogni volta lavoro assiduamente sulla formazione del cast. Ogni cantante deve essere portato a cantare nella maniera migliore. Questo lavoro mi ha fatto allontanare da concerti e dischi”.

Non solo Notre Dame de Paris, Cocciante è anche l’ideatore degli show “Giulietta e Romeo” e “Il Piccolo Principe”. Un mondo non così lontano da quello della canzone come ha precisato il cantautore: “non è per niente lontano. Sono sempre lo stesso, fedele a quello che amo. La canzone è importante e anche NDP è in forma canzone, non è un’opera con le arie, ma ci sono canzoni. La canzone è comunicazione popolare perché è compatta, diretta, non si dilunga in pensieri profondi. Musica e testo sono immediati e semplici, anche non banali”.











