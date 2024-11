Patrizia Pellegrino non è solo una donna di spettacolo; la sua storia parla per lei dal punto di vista professionale ma ampia incidenza nella sua vita ha avuto anche alcune esperienze difficili, estremamente dolorose, come la morte di suo figlio Riccardo poco dopo la nascita. Un dolore che è difficile da descrivere, lei stessa quando si cimenta nel toccante racconto riesce a fatica a veicolare quanto sia profonda la ferità per non aver potuto condividere il suo percorso di vita e l’amore con suo figlio Riccardo.

Proprio alcuni giorni fa Patrizia Pellegrino è stata ospite a Verissimo, occasione per raccontarsi senza filtri e con tutta la sua splendida empatia anche dal punto di vista delle esperienze dolorose come appunto la morte del figlio Riccardo. “Ogni tanto chiedo a mia madre com’era, le chiedo di descriverlo. Lei è l’unica ad averlo visto; io ho 3 figli meravigliosi, loro sono molto presenti, ma quando ripercorro la mia vita non posso non sentire la mancanza di mio figlio Riccardo”.

Patrizia Pellegrino e l’estremo dolore per la morte del figlio Riccardo: “Non posso dimenticarlo…”

Definire struggenti le parole di Patrizia Pellegrino sarebbe riduttivo; avrebbe voluto abbracciare il figlio Riccardo, ricordarlo quotidianamente con la sua presenza piuttosto che vivere una mancanza costante per via della sua prematura scomparsa poco dopo la nascita. “Non posso dimenticarlo, è incredibile, c’è sempre lui che manca all’appello”.

Riccardo, il figlio di Patrizia Pellegrino scomparso poco dopo la nascita, è nato dal matrimonio della conduttrice con Pietro Antisani Vittori; anche lui chiaramente ferito da quella dolorosa esperienza. “… Non abbiamo avuto neanche il tempo di incontrarlo” – ha raccontato in passato Patrizia Pellegrino – “Quello è stato un momento totalmente drammatico, sono caduta in una profonda depressione”.

