Rocco e Riccardo sono i figli di Ilaria Galassi: la scelta dell’ex ragazza di Non è la Rai

La vita privata di Ilaria Galassi non è stata sempre facile, anche se l’ex ragazza di Non è la Rai ha sempre trovato la gioia nei suoi due figli. L’attuale concorrente del Grande Fratello 2024 è mamma di due maschi, Riccardo e Rocco, nati da due papà diversi. Rocco è il maggiore dei due fratelli, ha 20 anni ed è nato dalla storia della Galassi con un uomo di cui non è stata mai svelata pubblicamente l’identità.

L’altro figlio di Ilaria Galassi, Riccardo, ha 9 anni ed è nato dalla storia d’amore dell’ex showgirl con Daniele Brunone. La gieffina è però molto riservata quando si parla di vita privata e di famiglia: nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello ha parlato raramente di amore e dei suoi figli, e finora nessuno tra questi le ha inviato un videomessaggio all’interno del reality. Che sia una scelta voluta proprio per mantenere una totale privacy?

Ilaria Galassi, dai figli alla malattia

Ciò di cui Ilaria Galassi, della sua vita privata, ha parlato senza riserve è la malattia che l’ha colpita anni fa: l’aneurisma cerebrale che l’ha portata ad un passo dalla morte. Lei stessa, in diretta su Canale 5, ha raccontato: “Cosa mi è successo? Avevo mal di testa, poi son svenuta. Poi mi sono ripresa, ma vedevo delle immagini di persone che non c’erano, quindi c’era qualcosa che non andava”. Infatti poco dopo c’è stata la corsa in ospedale e un intervento che avrebbe potuto non vederla più tornare dai suoi amati figli: “Sono stata operata per dieci ore il 24 dicembre del 2000. Non mi ricordavo più niente, non mi ricordavo il nome dei miei genitori. Ho assaporato la morte”, ha rivelato l’ex ragazza di Non è la Rai.