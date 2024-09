Ilaria Galassi racconta la malattia

Ilaria Galassi è tra i concorrenti del Grande Fratello 2024 e per lei rappresenta una ripartenza dopo la malattia che l’ha colpita qualche anno fa. Era il 24 dicembre del 2000, quando si sentì male. All’epoca aveva appena 24 anni, ma era già famosa in tutta Italia. quella notte, però, tutto cambiò: “La vigilia di Natale sono stata colpita da un forte mal di testa. Accanto a me un’amica che ha subito capito che la situazione non era normale. Subito dopo mi hanno portata in ospedale, qui mi hanno fatto prima una tac e poi un intervento durato dieci ore. Sono andata anche in coma e quando mi sono risvegliata non è stato facile”, ha raccontato Ilaria.

“Quando mi sono svegliata non ricordavo più nulla, non sapevo più parlare. La parte sinistra del cervello è stata duramente colpita. È stato difficile riprendermi, ci ho messo tre anni”, ha detto Ilaria che, oggi, è completamente guarita.

Malattia Ilaria Galassi: i sintomi e come si cura l’aneurisma al cervello

L’aneurisma al cervello si presenta dopo la comparsa di alcuni sintomi come cefalea molto intensa, nausea e vomito, rigidità nucale, dolore agli occhi, alla schiena o alle gambe, midriasi (grandezza della pupilla superiore ai 5 mm di diametro), ipertensione, deficit motori (in particolare: perdita di equilibrio e di coordinazione), sensibilità alla luce, perdita di coscienza e alterazione degli stati di coscienza.

Attualmente, la cause dell’aneurisma non sono nati ma ci possono essere alcuni fattori di rischio che possono essere ereditari o acquisiti come l’età, l’obesità, l’alcol. Quando un paziente è stato colpito da aneurisma cerebrale, il primo obiettivo dei medici è evitare un’emorragia. Il trattamento specifico, poi, varia da caso a caso.