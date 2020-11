RICCARDO FERRI, VIDEO SCHERZO IENE/ Il figlio gira i film porno con Max Felicitas…

Riccardo Ferri è la vittima dello scherzo de Le Iene in onda oggi su Italia Uno a partire dalle 21:10. Veramente diabolica la gag organizzata ai danni dell’ex calciatore dell’Inter da parte di Sebastian Gazzarrini, l’inviato della trasmissione Mediaset che per “superare le difese” dell’ex roccioso nerazzurro ha potuto contare sulla mefistofelica collaborazione del figlio di Riccardo Ferri. Ma partiamo con ordine: in cosa consiste lo scherzo ordito all’insaputa del commentatore sportivo? Al malcapitato è stato fatto credere che il figlio avesse girato un film porno sulla sua nuova macchina, una Porsche fiammante da poco acquistata, con Max Felicitas. All’inizio quelli di Riccardo Ferri sembrano essere dei sospetti troppo inverosimili per rivelarsi fondati: ma quando si ritrova il pornoattore mezzo nudo nella sua camera da letto…

RICCARDO FERRI, VIDEO SCHERZO IENE

Come si può intuire guardando il video di anticipazioni fornito da Le Iene Show, a Riccardo Ferri viene fatto credere che il figlio sia il produttore di “Fake Taxi“, il noto format pornografico che vede alcune avvenenti ragazze chiamare un taxi e ritrovarsi puntualmente nell’impossibilità di pagare la corsa, se non fornendo delle prestazioni di natura sessuale. Cosa succede, è la domanda delle Iene, se la macchina in cui avvengono gli amplessi è la tua? La risposta è tutta nella reazione di Riccardo Ferri, immortalato nell’atto di sperimentare furia mista a disperazione, e intento a chiedere ad un impertinente Max Felicitas di rimettersi le mutande e andarsene. Dinanzi alle proteste di quest’ultimo, che sostiene di aver pagato per l’utilizzo della sua (di Riccardo Ferri) dimora, non può non partire lo scappellotto…



© RIPRODUZIONE RISERVATA