Riccardo, figlio Patrizia Pellegrino morto dopo la nascita/ “Il mio angelo custode”

Patrizia Pellegrino: la morte del figlio Riccardo

Patrizia Pellegrino ha vissuto momenti molto difficili nella sua vita, a cominciare dalla morte del primo figlio Riccardo, dieci giorni dopo la nascita: “Aveva superato la settimana, ma il giorno che sono andato a prenderlo ed è entrato Pietro (l’ex marito, ndr) dicendomi che non c’era più. È stato come se una mano mi avesse strappato il cuore da dentro, come non ci fosse più nulla di me”, ha raccontato al Grande Fratello Vip 6. Patrizia Pellegrino ha avuto altri figli dall’ex marito Pietro Antisari Vittori: Tommaso, Arianna e Gregory, adottato in Russia poco dopo la morte del primo figlio. Dentro la casa del GF Vip Patrizia Pellegrino ha condiviso con Manila Nazzaro un ricordo molto toccante: “Una mia amica mi aveva regalato un bonsai piccolino. L’avevo messo in camera. I bonsai difficilmente fioriscono. Il giorno in cui mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più, indovina che è successo? È fiorito. È uscito un fiore bianco enorme, stupendo. Era lui che mi salutava. Io non l’ho potuto nemmeno salutare o vedere”.

Aldo, fratello Patrizia Pellegrino morto per overdose/ "Per 20 anni si è drogato..."

Patrizia Pellegrino ricorda il figlio Riccardo

Patrizia Pellegrino ha aggiunto: “Lui è il mio angelo custode, mi proteggerà sempre. Un fiorellino, lui era lì, che mi diceva ‘mamma io non sono andato via, sono qui con te’…”. Dopo la morte di Riccardo, i medici avevano detto all’attrice che non sarebbe stato facile avere altri figli. Così dopo due anni lei e il marito hanno adottato Gregory, un bambino russo. Successivamente Patrizia e l’ex marito Pietro Antisari Vittori hanno avuto altri due figli: Tommaso e Arianna, affetta da una malattia genetica molto rara. “Io ora vivo per i miei figli. Sono la cosa più bella che Dio mi ha dato. I miei successi. Mi sento una donna tanto fortunata”, ha detto la Pellegrino nella casa del Grande Fratello Vip.

Pietro Antisari Vittori e Stefano Todini, ex mariti Patrizia Pellegrino/ "Delusione"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Pellegrino (@patpellegrino)

LEGGI ANCHE:

Patrizia Pellegrino, tumore al rene/ "Ho cominciato a perdere sangue..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA