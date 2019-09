RICCARDO FOGLI, EX MARITO VIOLA VALENTINO/ “Sono stata tradita 1000 volte da lui!”

Riccardo Fogli, ex marito di Viola Valentino ed ex cantante dei Pooh, è balzato di recente agli onori delle cronache per via della sua relazione con Karin Trentini. Secondo le accuse di Fabrizio Corona, quest’ultima lo avrebbe tradito mentre lui era impegnato nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. In pochi hanno dato credito a questa ipotesi, su cui in seguito è intervenuto lo stesso Corona, chiedendo scusa a lui e alla sua famiglia. Dalla moglie Karin, infatti, Riccardo ha avuto anche una figlia, Michelle. La donna è stata quella che ne ha sofferto più di tutti. Le false accuse dell’ex paparazzo hanno segnato la sua quotidianità e l’hanno resa meno serena. Per questo motivo, la Trentini ha scelto di querelarlo: “Non me la sento di accusare persone specifiche per quanto mi è successo. Mia moglie, lei si è mossa con la legge. È quella che ha sofferto di più in questa storiaccia, accusata ingiustamente di tradirmi”.

Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi

Nel corso della sua partecipazione al reality show, Riccardo Fogli ha perso ben 15 chili: “Ero diventato una mummia”, ha dichiarato al Messaggero. “Là scelsi di vivere l’isola fino in fondo: lavoravo dalla mattina fino alla sera. Sapevo degli stenti che avrei patito e di dover soffrire la fame, però non sapevo che avrei anche dovuto soffrire una simile tortura psicologica. Non tanto per me, quanto ma per mia moglie e i miei figli: io vivo per loro”. Fogli è apparso nel programma visibilmente deperito. Con la lunga barba bianca e tutto il peso che ha perso, il cantante ha fatto preoccupare più di qualche fan. A mesi dal suo ritorno sulla terraferma, però, Riccardo si mostra di nuovo in forma: “Sto riprendendo piano piano la forma fisica e psicologica: ho ripreso a correre”.

Riccardo Fogli e Viola Valentino

Riccardo Fogli e Viola Valentino sono stati insieme per anni. A proposito della loro relazione, Viola ha ammesso: “Lui è stato il mio grande amore. Non sono più innamorata di lui, è una forma di amore diversa che si ha nei confronti di una persona che si è amato tanto”. Commentando l’attacco di Corona dopo la sua partecipazione all’Isola, Viola ha dichiarato: “La calunnia è un venticello. Se questo venticello si trasformerà in tempesta, capirà che cosa significa aver fatto del male a delle persone”. Viola ha parlato dei suoi trascorsi amorosi a Storie italiane: “Io non sono stata tradita una volta sola, sono stata tradita mille volte, diecimila, non lo so quante. Ripagato con la stessa moneta adesso voglio vedere, se fosse vera questa cosa, se l’accetterà con grandissima dignità come ho fatto io”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA