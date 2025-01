La storia di Riccardo Fogli, musicalmente e artisticamente parlando, si intreccia inevitabilmente con la parabola dei Pooh, band storica della discografia italiana. Ospite oggi a La Volta Buona, il cantante è tornato a parlare del ‘discusso’ addio; diverse sono state le teorie emerse nel tempo ma la sua versione dei fatti si discosta da quanto raccontato in maniera presunta. “Si era creata una situazione un po’ scomoda, poi di nascosto alle 2 di notte andavo via per andare a dormire con la mia fidanzata. Andava comunque bene a tutti, quando poi la cosa uscì su un giornale a qualcuno sembrò scomoda, ma non faccio nomi”.

Dunque, la ‘seconda vita’ di Riccardo Fogli avrebbe indispettito qualcuno del quale non ha però voluto fare il nome. Una circostanza che comunque ha inevitabilmente determinato la separazione dai Pooh e il passaggio alla carriera da solista. “…La cosa cominciò così e quindi dissi, dopo tanti mesi: ‘Se la cosa è insopportabile per voi, trovate un altro e me ne vado’. Però non fu una cosa facile, fu doloroso per tutti”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata a La Volta Buona, Riccardo Fogli ha poi spostato l’attenzione dagli aneddoti di carriera a quelli di vita privata. In particolare, Caterina balivo lo ha incalzato sulla liaison con Patty Pravo che determinò la separazione da Viola Valentino. “E’ stato uno dei momenti più brutti e dolorosi, Viola non se lo meritava e cercai di farmi perdonare in tutti i modi”. Il cantante ha poi aggiunto: “Come la prese quando gli dissi che ero innamorato di Patty Pravo? Non posso dirlo… L’amore cresce, si moltiplica, ad un certo punto ti travolge nel bene e nel male.