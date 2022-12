Riccardo Fogli, l’amore con Patty Pravo e l’ex moglie Viola Valentino/ “La storia finì per lei”

Riccardo Fogli, l’amore con Patty Pravo e la ex moglie Viola Valentino

Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli, non ha mai nascosto che la causa della prima rottura con il marito è stata Patty Pravo, con la quale il cantante ebbe una relazione. I due, sposati nel 1971, sono entrati in crisi a causa della relazione instaurata dall’ex Pooh con la collega. Nonostante il tradimento, la coppia è rimasta insieme fino al 1993, anno del divorzio. A Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, la stessa Viola è tornata a parlare di quei momenti così difficili: “Il tradimento? Quando c’è qualcosa nell’aria lo senti. Quando lo scoprii dissi soltanto che dovevamo lasciarci. Lui la amava… E comunque eravamo giovani, poi l’ho perdonato!”.

Riccardo Fogli, chi è il concorrente GF Vip 2022/ Addio ai Pooh e flirt con Patty Pravo: reunion e tre mogli

Nonostante il tradimento, avvenuto nel 1972, Viola Valentino decise di perdonare Fogli. Il flirt tra il cantante e la collega durò più di un anno, con conseguente coinvolgimento emotivo. Nonostante ciò, la moglie decise di rimanere insieme a lui. Oggi, dopo tanti anni dal divorzio, arrivato nel 1993, tra i due c’è un buon rapporto. “Io gli voglio sempre bene, l’amore può andare ma l’affetto rimane sempre!”.

Karin Trentini, chi è la moglie di Riccardo Fogli/ "Oltre l'amore, ci apparteniamo"

Riccardo Fogli e i tradimenti a Viola Valentino

A raccontare il rapporto con Patty Pravo era stato anche lo stesso Riccardo Fogli: “Eravamo molto giovani, ci siamo guardati e ci siamo innamorati. Lei trovava molto erotico il mio modo di suonare il basso. Mi creò un certo turbamento”. Riguardo la moglie Viola Valentino, lui raccontò: “Non so se l’avrei lasciata, se non mi avesse scoperto, forse no”. Non appena saputo della relazione del marito con la cantante, lei lo cacciò di casa. Fogli ha parlato di lui e Patty Pravo come “due bombe innescate” senza futuro. Per questo Fogli decise di tornare da Viola Valentino, ricominciando da lei.

Alessandro Sigfrido e Michelle, chi sono figli Riccardo Fogli/ "Sono ansioso perché…"

A Gente, Fogli aveva raccontato anche di come aveva conosciuto la ex moglie: “Una sera, un’amica di Roby Facchinetti si presenta assieme a una bella ragazzina. Mi colpì subito, quindi preparai il mio solito sorriso e l’approccio che andava di moda in quegli anni: “Ciao, ma io ti conosco?”. Viola Valentino mi spiazzò completamente. “Chiamami Peroni, sarò la tua birra” replicò audace. In un secondo ero cotto di lei”. Nonostante il colpo di fulmine, Riccardo Fogli tradì molte volte la ex moglie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA