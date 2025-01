C’è anche Riccardo Fogli tra i coach della nuova edizione di Ora o mai più, in partenza questa sera sabato 11 gennaio su Raiuno. Confermatissima, dunque, la presenza dell’ex cantante dei Pooh, che non più tardi di qualche mese fa aveva dovuto fare i conti con un fastidioso intervento chirurgico alla mano. Acqua passata, ormai, perché il mitico Riccardo Fogli ha ripreso da un pezzo le sue abitudini quotidiane e la sua routine. E questa sera è pronto a tornare in pista nel prime time di Raiuno, con una nuova squadra da formare tra talenti e geni incompresi da scoprire.

L’intervento, seppur non particolarmente preoccupante, aveva mandato in tilt i fan, scatenando un tam tam mediatico esagerato nei confronti dell’artista. Riccardo Fogli, ad ogni modo, non manca mai di aggiornare il suo pubblico e anche in quell’occasione si è prodigato per rasserenare chi si preoccupava per lui.

D’altronde in quest’ultimo periodo non sono mancati gli acciacchi per l’ex dei Pooh, che malgrado non sia più di primissimo pelo ritiene di aver ancora molto da dire e da dare alla sua famiglia e al mondo dello spettacolo, a cui è sempre grato. “Devo vivere ancora un po’ perché voglio proteggere mia figlia piccola”, ha raccontato in una intervista Riccardo Fogli, parlando della piccola Michelle avuta dalla sua attuale compagna Karin Trentini.

“Mio figlio grande lavora, ha trent’anni. Ma la piccola ha bisogno di me ancora. Non ho paura di invecchiare ma voglio invecchiare con calma. Non voglio lasciare questo mondo all’improvviso perché non sono ancora pronto”, aveva spiegato il cantante. E infatti Riccardo Fogli continua a guardare al futuro con entusiasmo e tutta l’energia che lo contraddistingue.