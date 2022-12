Riccardo Fogli: perché è stato squalificato?/ Web si spacca e l’amico Facchinetti..

Riccardo Fogli, perché è stato espulso dal GF VIP? Letale la presunta bestemmia

Seppur poche, sono state ore concitate per Riccardo Fogli al Grande Fratello VIP. La squalifica è arrivata dopo nemmeno un giorno a causa di una bestemmia. Il nuovo concorrente è stato chiamato immediatamente in confessionale, per poi uscire dalla porta di sicurezza senza nemmeno aver potuto salutare i suoi compagni. Una decisione che ha trovato riscontri alterni sul web, c’è chi infatti ritiene giusta la decisione da parte di Mediaset, nonché coerente con scelte precedenti, e chi invece è confuso su tutta la vicenda ed esprime forti dubbi sulla squalifica inflitta a Riccardo Fogli.

Nel mezzo le riflessioni dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che avrebbe affermato che il concorrente non sarebbe stato affatto concorde con il Grande Fratello: “Arrabbiato ha lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi”, ha ricostruito l’influencer. Una versione dei fatti che non ha trovato riscontri ufficiali ma che alimenta la curiosità attorno ad un caso alquanto particolare.

Riccardo Fogli, dopo la squalifica i familiari e gli amici si schierano dalla sua parte

Gli altri gipponi sono venuti a sapere dell’eliminazione di Riccardo attraverso una nota consegnata dagli autori. Sul web, nel frattempo, si sono scatenate le varie fazioni. E a difesa di Fogli, si sono ovviamente schierati la moglie e l’amico Roby Facchinetti. “Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia. Chi conosce sa. E comunque noi siamo sereni e felici. Ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice”, le parole della compagna su Instagram.

Mentre Facchinetti, dal canto suo, ha escluso comportamenti scorretti da parte di Riccardo: “Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal Grande Fratello perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande Fratello. Caro Riccardo sono con te”, ha dichiarato con forza Facchinetti.











