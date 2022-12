Riccardo Fogli smentisce tutto/ “Non ho rotto la mia chitarra al GF Vip”

Riccardo Fogli smentisce di avere rotto la sua chitarra

In questi giorni sono circolati diversi gossip sul conto di Riccardo Fogli e la sua squalifica dal Grande Fratello Vip 2022. Secondo le indiscrezioni il cantante, appresa la notizia della sua dipartita dal reality show per aver bestemmiato, avrebbe spaccato la sua chitarra in preda alla rabbia.

Riccardo Fogli, in una storia su Instagram, ha deciso di smentire categoricamente tale gossip. Il cantante dichiara: “Per essere chiari, la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è rotta“. La smentita è ufficiale, ma sul web emergono tanti dubbi ancora sulla condotta dell’artista. In molti non credono alle sue parole e pensano che sia solo un modo di salvare la faccia, altri invece spingono l’artista a “fare ricorso”. Insomma, il pubblico è quanto mai diviso sulla questione.

Secondo le voci che circolano sul web, Riccardo Fogli avrebbe rotto la sua chitarra dopo aver saputo della squalifica al Grande Fratello Vip 2022. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano che dichiara: “Gira voce dagli studi che Fogli non abbia preso bene questa scelta del GF di farlo uscire dalla casa. E che arrabbiato abbia lanciato la chitarra dalla porta. La chitarra si sarebbe rotta in mille pezzi…”.

A confermare le parole dell’esperta di gossip si è aggiunto Amedeo Venza secondo cui il cantante avrebbe lanciato la chitarra direttamente su un autore. Comportamento che lo stesso Riccardo Fogli ha smentito vivamente sui social, ma senza entrare nei dettagli. La questione sulla bestemmia pronunciata dal cantante ha diviso il pubblico, ma anche i vip. La stessa Barbara D’Urso non ha fatto mistero delle sue perplessità: “Conosco molto bene Riccardo, che ho anche sentito questa mattina, e conosco un Riccardo che è devoto alla Madonna, prega continuamente la Madonna, se fa una bestemmia si fa il segno della croce e in questo siamo molto vicini perché io sono così, se sento una persona che bestemmia impazzisco!”

