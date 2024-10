Uomini e Donne 2024, Mario Cusitore ancora innamorato di Ida Platano? Post social non passa inosservato

Si è conclusa nel peggiore dei modi la conoscenza tra Ida Platano e Mario Cusitore a Uomini e Donne, tra la segnalazioni, avvistamenti ed accesi confronti i due hanno troncato la loro frequentazione e mentre la dama bresciana ha deciso di prendersi del tempo per se stessa e non ritornare nel parterre del dating show, Mario Cusitore fa ancora parte dei cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne 2024 e, con vistosi alti e bassi, sta portando avanti la conoscenza di due dame: Morena Farfante e Margherita Aiello.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 8 ottobre 2024/ Maura lite con Mario, Gabriele colpo di scena

Tuttavia, sembra proprio che Mario sia ancora innamorato di Ida o comunque quest’ultima sia ancora nei suoi pensieri perché nelle scorse ore Mario ha postano una IS che ha insinuato più di un dubbio e fatto esplodere il gossip. Nel dettaglio l’uomo ha postato la foto di una coppia intenta a baciarsi con l’eloquente didascali: “Eri, sei e sarai” ed in molti hanno iniziato a supporre che tale frase fosse rivolta proprio ad Ida Platano, sarà davvero così? A dare man forte a tale ipotesi ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha rivelato un retroscena.

Mario Cusitore, confessione hot su Morena: "Ha dimenticato le mutande in macchina"/ Caos web: "Vergogna"

“Mario Cusitore è ancora interessato a Ida Platano”: segnalazione bomba di Deianira Marzano

Vedendo la Instagram stories di Deianira Marzano molti utenti si sono detti convinti che si trattasse di un velato riferimento a Ida Platano. E di tale parere è ancora Deianira Marzano che ha rivelato: “L’ultima volta che ho scambiato due chiacchiere con Mario ho intuito che a lui interessasse ancora Ida. Ma è stata lei a non volerlo più.” Insomma Mario Cusitore è ancora innamorato di Ida Platano? Pare di si ma nel frattempo i telespettatori nelle prossime puntate di Uomini e Donne 2024 potranno continuare a seguire le vicende di Mario con Morena e Margherita.