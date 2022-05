Riccardo Guarnieri, chi è/ Storia finita con Ida Platano a Uomini e Donne? L’ultimo rifiuto

Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: una storia finita?

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne tiene botta ormai da anni tra tira e molla. L’ultimo è giunto proprio in questi giorni, quando il cavaliere ha nuovamente ‘rifiutato’ la dama, dicendosi non innamorato a tal punto da riprovarci con lei, viste le problematiche che ancora continuano ad assillarli. “Per me non è indifferente e mai lo sarà. Non ho mai chiesto a nessuno di sposarmi e bisognerebbe dare valore, volevo solo essere apprezzato per quello“, ha ammesso il cavaliere al centro dello studio di Uomini e Donne. Per poi spiegare che: “Non sono più innamorato come ero prima. Non ce la faccio. Preferisco chiudermi di nuovo e andare avanti”.

Insomma Riccardo sembra pronto a (ri)mettere una pietra sulla storia con Ida, tanto da dichiarare in studio che: “L’ho voluta mettere davanti alla realtà, non è un bacio che risolve tutto, non si può andare avanti così, dove ti vuoi aggrappare? Pensi davvero di essere al di sopra di tutto? Io sto serenissimo”. Lei si arrenderà a questa realtà? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Uomini e donne, Ida Platano debutta a Verissimo

Dopo essersi imposta negli anni come un volto tv divisivo nel parterre attivo al trono over di Uomini e Donne, Ida Platano è pronta a debuttare nel salottino di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Nella puntata prevista per il 28 maggio 2022 su Canale 5, incalzata dalle domande della timoniera Ida Platano potrà quindi raccontarsi a tutto tondo tra vita privata e l’amore tra alti e bassi vissuto a Uomini e donne con la fiamma storica Riccardo Guarnieri, che di recente è naufragato per via di alcune divergenze inconciliabili della coppia vip.

Di recente, in seguito al rientro al trono over di Ida e Riccardo, gli storici ex hanno registrato a Uomini e donne vari riavvicinamenti in tv, lasciando pensare a molti ad un imminente ritorno di fiamma tra i due volti noti dal dating-show di Maria De Filippi. Tuttavia, nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Ida ha accusato un malore all’ennesimo confronto con il cavaliere, tacciato dalla dama di rivolgerle attenzioni solo per visibilità e business. Accusa velata che Guarnieri ha pubblicamente smentito, per poi ammettere commosso di tenere ancora molto alla persona di Ida, ospite per la prima volta nel salottino di Verissimo.

Ida Platano dice addio a Riccardo Guarnieri?

Ida Platano si presenta a Uomini e donne come mamma single e i telespettatori attendono da lei una decisione finale sul rapporto altalenante intercorrente con Riccardo Guarnieri. Samuele è il nome del figlio che l’ospite bresciana di Verissimo ha avuto da una precedente relazione.

I fan della dama intanto si preoccupano per lo stato di salute psicologica di Ida Platano, dal momento che in una delle nuove puntate di Uomini e Donne lei è apparsa visibilmente tremolante e provata al confronto con l’ex, Riccardo Guarnieri. L’acceso scontro tra i due nasce dopo che lei lo ha tacciato di essersi rifiutato di baciarla ad un invito a cena, ritenendola “una minestra riscaldata”. Da qui, quindi, l’invito dei fan a Ida di chiudere la frequentazione con il cavaliere di Uomini e Donne. Che sia finito l’amore tra i due ex storici? Ida è ospite a Verissimo per rispondere alle curiosità generali.

