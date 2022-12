Riccardo Guarnieri chiude con Gloria Nicoletti, dopo Ida? /La scelta a Uomini e donne

Uomini e donne, le anticipazioni delle registrazioni del 21 dicembre 2022: Riccardo Guarnieri chiude con Gloria Nicoletti

Nell’attesa del ritorno tv di Uomini e donne previsto per il prossimo gennaio 2023, le ultime registrazioni del dating-show vedono Riccardo Guarnieri giungere ad un’importante scelta su Gloria Nicoletti. Reduce dall’addio di Ida Platano, l’ex bresciana che é uscita di scena dal trono over concedendosi l’esclusiva di coppia insieme ad Alessandro Vicinanza, con cui lei ora vive un nuovo amore lontano dai riflettori di Uomini e donne, Riccardo sceglie inaspettatamente di allontanarsi da Gloria Nicoletti. Dopo essersi deciso a raggiungere Gloria presentandosi presso la residenza della nuova conoscente insieme al nipote, occasione in cui lei non si é resa disponibile per via di altri impegni in agenda, il tarantino comunica la sua decisione definitiva maturata sulla frequentazione intima avviata con la Nicoletti.

Alla nuova registrazione di Uomini e donne, così come segnalano le relative anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over e a cura di Lorenzo Pugnaloni, nel dettaglio Riccardo si dice ormai deciso a chiudere la conoscenza, dopo aver minacciato a più riprese la rottura con la dama. Il risultato? Gloria Nicoletti non si perde d’animo.

Gloria tiene Umberto in studio: che succede a Uomini e donne?

La dama, che non ha mai nascosto di sentirsi particolarmente legata al tarantino, riceve in studio un nuovo pretendente al trono over. Si tratta di un cavaliere di nome Umberto, e lei fa una scelta inaspettata. La dama decide di tenere in studio il nuovo corteggiatore. Che sia una mossa strategica nel disperato tentativo di suscitare la gelosia in Riccardo, per una riconquista del tarantino? In alternativa, Gloria potrebbe aver deciso di gettarsi alle spalle il ricordo di Riccardo. Chissà, quindi, quali sorti attendono Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti.

