Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, lite a Uomini e Donne/ Colpa di una 21enne…

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, nuova lite a Uomini e Donne

Nuova lite a Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. La dama, al centro dello studio, racconta di essersi infastidita per una chat tra il cavaliere pugliese e una ragazza di 21 anni con cui ha parlato a lungo sui social dopo aver ricevuto un commento su una sua foto in cui sfoggia gli addominali. Per rassicurare Gloria, Riccardo decide di prendere il telefono e far leggere tutta la chat a Gianni Sperti. Tra un messaggio e l’altro, Riccardo chiede alla ragazza di aprire il profilo per poter vedere le sue foto. Ad un certo punto della conversazione, la ragazza scrive ‘vuoi essere il mio personal trainer?’ e Riccardo risponde ‘non ne hai bisogno’.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 6 febbraio/Gloria scopre Riccardo in chat con..

Al centro dello studio, poi, Riccardo rassicura Gloria: “Devi essere sicura di me e ti devi fidare. Ti ho detto che ero pronto a darti delle rassicurazioni, ma tu vieni qui e ti arrabbi per un’intervista”, spiega Riccardo che, in modo indiretto, conferma di avere dei sentimenti per la dama.

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: Armando Incarnato e Roberta Di Padua difendono il cavaliere

La lite tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti che scatena anche le lacrime di quest’ultima portano, a sorpresa, Armando Incarnato e Roberta Di Padua a difendere il cavaliere pugliese. “Perchè lo stai infangando così?”, sbotta Armando che non tollera l’atteggiamento di Gloria. “Se avesse dato a me le attenzioni che sta dando a Gloria, sicuramente non saremmo tornati qui“, aggiunge Roberta. Anche Gianni Sperti difende Riccardo e non capisce il motivo per cui Gloria, pur avendo chiuso, cerchi sempre un confronto.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 3 febbraio: Riccardo Guarnieri in crisi

“Allora cosa fate? Chiudete di nuovo o riaprite?”, chiede Maria De Filippi. Gloria ci pensa più del dovuto e scatena la pronta reazione di Riccardo: “Decido io. chiudiamo qua. Ci hai messo troppo per rispondere“, afferma deciso il cavaliere pugliese.

LEGGI ANCHE:

Riccardo Guarnieri e Gloria, crisi a Uomini e Donne/ Sperti sbotta "Avete scocciato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA