Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ Una domanda scomoda scatena…

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: è amore?

Tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti è nato l’amore? La dama e il cavaliere del trono over si frequentano da diverso tempo e, nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, torneranno al centro dello studio per un nuovo confronto. Pur essendo molto attratti l’uno dall’altra, Riccardo e Gloria non riescono a dare una svolta al loro rapporto. la dama non ha mai nascosto di essere innamorata e pronta a lasciare definitivamente la trasmissione, ma Riccardo sembrerebbe non avere la stessa idea.

Tra discussioni varie, Riccardo e Gloria sono spesso al centro dello studio al punto che, nella scorsa puntata, Gianni Sperti si è scagliato contro la coppia affermando di essere stanco di assistere alle discussioni che vertono sempre sullo stesso argomento. Oggi, tuttavia, ci sarà un nuovo colpo di scena.

Riccardo Guarnieri lascia lo studio di Uomini e donne

Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassioeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo e Gloria continua a vedersi e frequentarsi. Al centro dello studio, Gloria racconta i dettagli di una conversazione telefonica avuta con Riccardo che la lasciavano speranzosa per il futuro. Gloria, infatti, svela che Riccardo, al telefono, le ha parlato di sentimenti aggiungendo di essere vicino all’amore.

In studio, così, al cavaliere viene chiesto se si stia innamorando di Gloria la quale non ha mai nascosto la natura dei propri sentimenti. Una domanda a cui, però, Riccardo sceglie di non rispondere e, indispettito, lascia lo studio.

