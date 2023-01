Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ “Non voglio perderla”. Maria…

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: nuovo confronto a Uomini e Donne

Nuovo capitolo nella storia tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti nel corso della puntata di Uomini e Donne del 17 gennaio. La dama, dopo aver lasciato la porta aperta ad Umberto, al centro dello studio, racconta di aver cambiato idea. La dama ha scelto di seguire il cuore e, sopo aver annullato l’appuntamento con Umberto, ha deciso di uscire nuovamente con Riccardo Guarnieri il quale, durante un confronto in studio dopo la puntata, ha scelto di sbilanciarsi. “Non ti voglio perdere“, ha ammesso Riccardo che sta provando a conquistare definitivamente il cuore di Gloria.

Al centro dello studio, la dama annuncia così l’intenzione di chiudere con Umberto per potersi dedicare unicamente a Riccardo Guarnieri. Di fronte, poi, alla domanda di Maria De Filippi che gli chiede se abbia voglia di conoscere una ragazza giunta in studio per lui, dopo qualche tentennamento, Riccardo decide di non farla entrare.

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: i dubbi dello studio di Uomini e Donne

Gloria Nicoletti racconta così di aver trascorso una piacevole serata con Riccardo e di aver trovato una persona diversa. “E’ stato più dolce, ci sono stati baci e abbracci”, spiega Gloria che, però, puntualizza di non essere andata oltre. I due, poi, annunciano di voler trascorrere il Capodanno insieme (la registrazione risale al 26 dicembre ndr) e Maria chiede dove abbiano intenzione di festeggiare. Di fronte all’intervento di Gianni Sperti che ricorda come, a Taranto, abbia portato tutte le donne che ha frequentato, Maria De Filippi lo invita a partire con Gloria.

La De Filippi, poi, fa notare come Gloria, rinunciando ad Umberto, abbia rinunciato ad un uomo visto solo una volta e che ora tocca a lui fare il passo successivo. “Quando ti dico di non portarla a Taranto, ti dico di non coinvolgere la famiglia e di non fare un passo così importante”, puntualizza la conduttrice.











