Riccardo Guarnieri e Ida Platano, confronto a Uomini e Donne/ “Vergognati, non hai..”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, a distanza di mesi dall’ultima volta in cui si sono visti, si incontrano nuovamente nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver fatto recapitare a Riccardo, attraverso la redazione, l’anello di fidanzamento che il cavaliere le avevo regalato, Ida Platano si presenta nuovamente in studio. “Le telecamere per te si sono riaccese. Sei contenta?“, chiede Riccardo visibilmente infastidito. “Io sono qua perchè l’hai voluto tu. Mi hai menzionata continuamente. Ho le palle e sono qua ad affrontarti. Ho coraggio da vendere”, replica l’ex dama. “Tu non hai avuto rispetto neanche per un bambino di undici anni. Vergognati. Non vedevo l’ora di tirare fuori tutto quello che hai dentro. Ti è piaciuto farmi passare da carnefice”, sbotta Guarnieri. “Il gesto dell’anello è stato squallido”, aggiunge Riccardo. “Lui è un narcisista, non vuole una famiglia. Si è nutrito del mio amore”, aggiunge Ida.

RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO, LITE A UOMINI E DONNE

Botta e risposta al veleno quello cui danno vita Ida Platano e Riccardo Guarnieri. L’amore che ha unito Ida e Riccardo è ormai un lontano ricordo. “Non ti ho mai mancato di rispetto”, sottolinea la Platano. “Vuoi davvero che tiri fuori tutto?”, chiede Guarnieri non nascondendo rabbia nei confronti dell’ex dama. “Mi hai fatta sempre sentire sbagliata, che non mi so vestire. Sei stato due anni e mezzo con me e non ti sei mai fatto lavare neanche un calzino da me. Come faccio a stare con un uomo che dice di amarmi e non fa l’amore con me? Per lui ho anche smesso di fumare perchè diceva che puzzavo. Mi dispiace solo di averti fatto conoscere mio figlio”, relica Ida. “Tu non hai avuto rispetto per me, mia madre, mia sorella e mio nipote”, aggiunge ancora l’ex cavaliere. Tra i due ex fidanzati il confronto va avanti e volano parole durissime.



