Riccardo Guarnieri e Ida Platano, nuova lite a Uomini e Donne/ “La nostra storia è…”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora una lite a Uomini e Donne

Nuova lite nello studio di Uomini e donne tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nella puntata del dating show del 10 ottobre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama e il cavaliere pugliese mandando in onda un filmato relativo ad un momento avvenuto al termine della scorsa puntata. Dopo aver pianto e ballato in studio, Riccardo aveva invitato a cena Ida che, pur avendo amato tanto il cavaliere pugliese, ha deciso di non riaprire quel capitolo della sua vita rifiutando l’invito.

La decisione e la reazione di Ida non è piaciuta a Riccardo che, di fronte alla richiesta di Ida che, prima di dare una risposta gli aveva chiesto del tempo, non si aspettava un no come risposta. Nel corso del confronto al centro dello studio, Ida e Riccardo mettono un punto definitivo alla loro storia.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: Tina Cipollari e Gianni Sperti difendono la dama

“In quel momento mi sono sentito di invitarti a cena per una serie di emozioni che ho vissuto. Tu hai detto che volevi pensarci. Ho aspettato due ore e poi mi hai detto che non avevi capito che era la sera stessa”. “Vuoi la verità? Era un no immediato. Ho aspettato perchè non sono una cinica. Ho aspettato il momento e dopo due ore ti ho detto no”, ha risposto Ida.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, dopo aver ascoltato le parole di Ida e Riccardo, si schierano dalla parte della dama. “Lei ha messo un punto alla storia dall’altra parte. Tu cosa vuoi da questa donna?”, sbotta la Cipollari. “L’invito a cena ha un senso solo se mi dici che volevi riprovarci”, aggiunge Gianni. “Tu non sei chiaro con me. Ti ho chiesto perchè volevi uscire e mi hai detto per le emozioni e sensazioni provate“, conclude Ida che ha deciso di chiudere definitivamente quella che è stata una relazione importante.

