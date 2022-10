Riccardo Guarnieri piange per Ida Platano a Uomini e Donne/ Lei “Mi sono innamorata…”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano: i motivi per cui si erano innamorati a Uomini e Donne

Emozioni e lacrime per Riccardo Guarnieri e Ida Platano nella puntata di Uomini e donne del 3 ottobre. Dopo la rissa sfiorata con Claudio, al centro dello studio, Riccardo prova a calmarsi e, parlando con Maria De Filippi, fa intuire di essersi sentito sempre sminuito da Ida. “Quando tu dici che non ti ha mai fatto un apprezzamento, più che dire che si è innamorata di te cosa dovrebbe dire?”, chiede Maria De Filippi. “Se avete tempo fino a Natale, potrei farvi un elenco dei motivi per cui mi sono innamorato di lei“, puntualizza Riccardo. “Anch’io”, replica Ida. “Ora ti faccio fare l’elenco dei motivi per cui si è innamorata di te e se si è innamorata, qualcosa deve aver pur visto. Ida voglio un elenco di almeno dieci minuti”, spiega Maria.

“A cosa serve adesso?”, chiede Guarnieri. “Serve perchè almeno fate pace. Poi se tornate insieme o meno fatti vostri, ma almeno ne usciamo tutti vivi da questa situazione”, risponde Maria. “Sembra che io non l’abbia mai lodato“, sbotta Ida. “Deponiamo le armi”, insiste la De Filippi con Ida che poi comincia ad elencare i motivi per cui si è innamorata di Riccardo.

Ida Platano: ecco i motivi per cui si è innamorata di Riccardo Guarnieri

Ida Platano ammette di essersi innamorata di Riccardo Guarnieri inizialmente per l’aspetto fisico. “Mi sono innamorata immediatamente quando ti ho visto. Quando ti avevo accanto mi sentivo volare, per il modo in cui mi coccolava, mi faceva sentire tanto donna e mi dava la spinta di credere di poter fare insieme tante cose. Mi sono innamorata della sua sensibilità, della sua intelligenza. Ti ho sempre detto che sei bellissimo e che eri fin troppo per me”, dice Ida mentre Riccardo piange al centro dello studio.

Di fronte alle lacrime di Guarnieri, Ida Platano si alza e va verso l’ex fidanzato per abbracciarlo. I due, poi, ballano insieme lasciandosi andare alle emozioni e siglando ufficialmente la pace.











