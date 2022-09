Riccardo Guarnieri e Ida Platano, rimprovero di fuoco/ De Filippi: “Due infantili!”

Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si rivedono: che succede in studio? Le anticipazioni TV

La nuova stagione tv di Uomini e donne partirà il prossimo 19 settembre su Canale 5 e, intanto, le relative anticipazioni TV riprese da Uomini e donne classico e over rivelano che Maria De Filippi si lascerà andare ad un primo rimprovero pubblico verso Riccardo Guarnieri e Ida Platano. É ormai risaputo che i quest’ultimi abbiano a lungo appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro lovestory vissuta tra alti e bassi al trono over di Uomini e donne, fino al naufragio, con tanto di conseguente intervista a Verissimo -in cui Ida ha dichiarato in lacrime di essere ancora innamorata di Riccardo, nonostante non si sia mai sentita desiderata come donna da lui e la mancanza di attenzione -anche fisiche- che lui le avrebbe fatto patire nel rapporto a due, generando in lei delle insicurezze importanti.

Ida Platano, altro che Riccardo: bacio con Alessandro a Uomini e Donne/ Poi la lite…

Con la registrazione di Uomini e donne avvenuta il 31 agosto, in studio Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono rivisti, anche se le loro strade sono apparse divise, in definitiva. La conduttrice Maria De Filippi ha mostrato le immagini inedite di un’esterna che vede Ida uscire con il pretendente al trono over Alessandro, dove i due conoscenti si scambiano un focoso bacio.

Riccardo Guarnieri “Ha passato l'estate con una persona”/ Ma è a Uomini e Donne...

La risposta di Riccardo? Guarnieri si é palesato indifferente e dal suo canto ha inoltre ammesso di nutrire un certo interesse verso la nuova tronista Federica Aversano, che invece é parsa disdegnare le avances di lui. E, trovatasi dinanzi a quello che é sembrato delinearsi come un nuovo accesso “quadrilatero amoroso” di Uomini e donne, Maria De Filippi non é riuscita a contenere il suo disappunto, tanto da rimproverare pubblicamente gli ex storici Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dando ad entrambi degli “infantili”.

Maria De Filippi sbotta a Uomini e donne: la critica verso gli ex Ida Platano e Riccardo Guarnieri

La timoniera di Uomini e donne ha chiesto esplicitamente a Ida e Riccardo di “smettere di comportarsi come un tredicenne e una quindicenne”, quasi come a voler dire che i due ex stiano facendosi dei continui dispetti a vicenda, fingendo quindi disinteresse totale l’uno verso l’altra. Che la lovestory tra i Ida Platano e Riccardo Guarnieri sia davvero finita? Dalle anticipazioni TV, trapela inoltre che il bacio in esterna tra Ida e Alessandro ha infiammato il parterre del trono over di Uomini e donne, con Armando Incarnato che ha stigmatizzato la scena, attaccando la dama e sua “amica speciale”..

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, lite in studio a Uomini e donne/ Anticipazioni choc













© RIPRODUZIONE RISERVATA