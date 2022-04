Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornano insieme a Uomini e donne?/ “Non commettere gli stessi errori…”

Uomini e donne, torna Riccardo Guarnieri e ritrova Ida Platano: le dichiarazioni esclusive

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la loro lovestory avviata al trono over di Uomini e donne, vissuta tra vari tira e molla, fino al recente naufragio culminato con l’uscita di scena dal dating-show dei diretti interessati, parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo il recente ritorno alla corte di Maria De Filippi della dama, nella puntata del dating-show andata in onda lo scorso 6 aprile 2022 – gli ex storici Ida e Riccardo si sono rivisti, dal momento che il cavaliere è tornato alla corte del format dei sentimenti.

I due hanno registrato un momento tv al cardiopalmo: si sono ritrovati visibilmente emozionati per poi concedersi un lento sulle note di Io volevo solo te di LDA (concorrente record di stream di Amici 21), dove la dama non è riuscita a trattenere le lacrime in studio, e incalzata sulla commozione non ha poi nascosto di sentire una forte emozione alla visione dell’ex storico. “Secondo me ci voleva questo momento, certi amori rimangono per sempre”, ha dichiarato al termine del ballo con l’ex. Parole importanti, che hanno emozionato Riccardo e che inevitabilmente molti- tra i telespettatori -hanno colto come un paragone indiretto della bresciana tra l’ex storico e le altre conoscenze avviate al trono over, tra cui l’ultima avuta con Alessandro Vicinanza, lasciata in sospeso per il volere di Ida (lei non si sentiva corrisposta dal cavaliere rispetto all’interesse nutrito verso di lui, al punto di decidere di chiudere la relazione).

Nello studio del trono over, al ricordo di Ida, Riccardo ha però rilasciato delle dichiarazioni critiche: “Ci siamo ostinati a stare insieme, di base c’era un sentimento, ma bisogna dare valore alla persona che hai di fronte. Ho ricevuto poco valore da lei. Sempre un lato negativo vedevi di me”. A fargli eco è stata l’opinionista Tina Cipollari: “Questo è vero, lo hai fatto anche con Alessandro, Ida”. La reazione di Ida? La Platano non si sarebbe aspettata un attacco del cavaliere alla loro “reunion” in tv: “E’ brutto che tu dica questo di noi”. E ora -tra i fedeli telespettatori di Uomini e donne- c’è chi si chiede se Riccardo Guarnieri e Ida Platano possano mai tornare a fare coppia fissa, dal momento che condividono ancora una volta il trono over. E a rispondere alle curiosità generali ora ci pensa Riccardo, che ha intanto rilasciato un’intervista post-rientro al trono over, ai microfoni di Wittytv.

Riccardo Guarnieri si apre su Ida Platano dopo il rientro a Uomini e donne

Ai microfoni di Witty tv, quindi, nel suo intervento Riccardo Guarnieri tiene a replicare a chi ritenga che lui sia sentito messo in discussione al trono over quando in studio si è trovato a parlare della lovestory avuta con l’ex Ida Platano, dinanzi alle nuove conoscenze di lei: “E’ stato detto che fossi imbarazzato, rispetto all’argomentazione sulle conoscenza di Ida. Non mi sono sentito paragonato a loro e quindi non mi sono sentito di mettermi in mezzo”. Inoltre, ha dichiarato chiuso il trascorso con la bresciana, parlando della storica lovestory al passato: “La mia storia con Ida è stata una storia d’amore, quindi questo la dice tutta”. Poi, la stoccata di Riccardo Guarnieri alle nuove conoscenze di Ida Platano, Alessandro Vicinanza incluso: ” Le altre sono state conoscenze, di mettermi in mezzo non me la sono sentita, perché non c’è paragone….”.

Insomma, al momento sembra che Riccardo non abbia alcuna intenzione di provare a ricucire il legame che lo vincolava all’ultima ex, Ida Platano. Staremo a vedere cosa riserverà ai due ex il destino.

