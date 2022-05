Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Uomini e Donne/ Tina: “Sei un eterno insoddisfatto”

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, ancora uno scontro a Uomini e Donne

Lo scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano continua nello studio di Uomini e Donne. “L’ho voluta mettere davanti a quello che è successo. Ci siamo lasciati malissimo e dopo due anni non si può risolvere tutto con una cena o un bacio”, spiega il cavaliere pugliese. “Qual era la difficoltà quando stavamo insieme? Il dialogo?”, chiede Ida. “Se prima mi chiudevo, ora ancora di più“, ribatte Riccardo. A scagliarsi nuovamente ancora contro Riccardo è Tina Cipollari che, dopo aver esortato ancora Ida a dimenticarlo e ad andare avanti, punta il dito contro il cavaliere pugliese. “Sei un eterno insoddisfatto. Non si sa cosa vuoi dalla vita, ma sicuramente non vuoi questa donna. Tu non cerchi l’amore”

Ida dà ragione a Tina e appare sempre più convinta che Riccardo non sia mai stato realmente interessato a ricominciare con lei. “Mi hai rotto le scatole. Ogni volta capisci il contrario di ciò che dici“, aggiunge ancora Riccardo.

Gianni Sperti attacca Riccardo Guarnieri

Dopo aver ascoltato la versione di Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Gianni Sperti prova ad indagare rivolgendosi direttamente al cavaliere pugliese. “Che cosa ci sei uscito a fare? Non ha senso perchè stai elencando gli stessi problemi che hai elencato due anni fa quando avete chiuso“, commenta Gianni Sperti. “Uscendo con lei non volevo elencare i problemi del passato”, replica Riccardo. “Se scegli di uscire con Ida di nuovo è perchè vuoi mettere una pietra sul passato e provare a vedere se ci può essere un futuro“, aggiunge ancora Gianni. “Sentirsi dire non è una novità è orribile. Una persona si blocca automaticamente“, dice ancora Gianni.

“Lei per me non è indifferente e non lo sarà mai. Io non ho mai chiesto a nessuno di sposarmi e se l’ho fatto a 40 si dovrebbe dare valore…”, dice Riccardo trattenendo a stento le lacrime. “Ma tu, ora, cosa provi per lei?”, chiede Maria De Filippi. “Ho accettato la realtà. C’erano un sacco di problemi tra me e lei. Hai diritto tu quanto me di essere felice e probabilmente insieme non ci riusciamo. Io non sono più innamorato com’ero prima“, conclude Riccardo.

