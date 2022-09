Riccardo Guarnieri e Ida Platano, via le maschere/ É lite a Uomini e donne!

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si confrontano tra liti e discussioni: le anticipazioni TV delle registrazioni del 12 settembre 2022

Manca sempre meno al via alla messa in onda della nuova stagione di Uomini e donne, in partenza il 19 settembre su Canale 5 e intanto le annesse ultime anticipazioni TV rilevano un duro confronto in arrivo per i telespettatori tra gli ex storici Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, ritrovatasi ancora una volta a dover condividere il trono over e riattivata la loro ricerca dell’amore al rientro in TV dalle vacanze estive, a debite distanze l’una dall’altra, non riusciranno ad evitare discussioni accese tra loro. Questo, complici le nuove vicende che li vedono protagonisti al rientro a Uomini e donne, intenti almeno formalmente a voler dividere le loro strade anche se alla sostanza -con lo zampino di Maria De Filippi che continuerà a incalzarli sulla loro storia d’amore- continueranno a ricordarsi l’una dell’altro reciprocamente.E le anticipazioni TV della nuova registrazione di Uomini e donne tenutasi il 12 settembre, riprese dal beninformato sito di anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Uomini e donne classico e over su Instagram, preannunciano non a caso una nuova ed accesissima discussione tra i due storici ex Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 12 settembre: Roberta chiude con Alessandro, Ida e Riccardo lite!

Che succede tra gli ex storici del trono over: abbattuto il muro dell’indifferenza?

A quanto pare i due non digeriranno i risvolti della loro separazione segnatasi al trono over, con Riccardo Guarnieri reduce dal dietrofront clamoroso commesso con la neo tronista in carica Federica Aversano e Ida Platano che deciderà di chiudere il ritorno di fiamma con Alessandro Vicinanza sul nascere, tanto da scontrarsi in un tête-à-têten ancora una volta sotto i riflettori. Dopo essersi dichiarato interessato alla conoscenza della nuova tronista Federica Aversano, Riccardo Guarnieri ha maturato la scelta di non passare a corteggiarla tra i pretendenti di lei al trono classico, quando la conduttrice Maria De Filippi lo ha messo dinanzi ad un bivio: scegliere se restare come protagonista al trono over o in alternativa passare tra i corteggiatori del trono classico di Federica Aversano con il rischio di tornare a casa qualora lei lo eliminasse. Riccardo quindi non si conferma interessato alla Aversano e prosegue la ricerca dell’amore tra gli over insieme a Ida Platano, che intanto ha avviato il suo ritorno al trono over con un bacio focoso in esterna con Alessandro Vicinanza, un altro suo ex, per poi decidere di mettere fine al ritorno di fiamma con quest’ultimo rivelatosi un fuoco di paglia.

Uomini e donne, si sfiora la rissa con Riccardo Guarnieri/ Anticipazioni registrazione 8 settembre

I due dietrofront del trono over contribuiranno allo scontro tra i due storici ex, Ida e Riccardo, dopo che Maria De Filippi si dirà certa che vi sia un fondo di verità nella sensazione maturata da Riccardo in confidenza con lei, che Ida sia ancora innamorata di lui e che quindi neghi in un certo senso il sentimento a sé e al pubblico al trono over apparendo indifferente a lui. Ma non solo. La nuova lite avrà anche un altro motivo scatenante alla base. Riccardo Guarnieri non riuscirà a trattenere le lacrime quando Maria De Filippi incalzerà Ida sui pregi dell’ex storico. Tutti segnali che i due over, Ida e Riccardo, non accettino più l’idea di doversi palesare distanti e indifferenti l’una all’altra, tanto da non riuscire a perdonarsi e a finire protagonisti di nuovi scontri? Chissà se il “muro dell’indifferenza tra gli ex” sarà abbattuto.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano verso il ritorno di fiamma?/ Lui si commuove a Uomini e Donne













© RIPRODUZIONE RISERVATA