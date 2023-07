Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne?/ Tutto dipende da Maria De Filippi

Riccardo Guarnieri fuori da Uomini e Donne?

Riccardo Guarnieri è sicuramente uno dei grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Dopo essere stato assente per un lungo periodo, Riccardo è tornato in trasmissione per poter trovare l’amore. Nella scorsa stagione, tuttavia, non è riuscito a trovato la donna della sua vita. Dopo una lunga frequentazione con Gloria Nicoletti, non ha accettato di uscire con lei dallo studio non provando quel sentimento tale da spingerlo a vivere la storia lontano dalla trasmissione. Guarnieri, inoltre, è stato spesso al centro di numerose discussioni insieme ad Armando Incarnato.

Alla luce delle nuove linea guida imposte da Piersilvio Berlusconi, i nomi di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono considerati in bilico per la prossima stagione. Ad influire, inoltre, sulla presenza del cavaliere pugliese è anche una segnalazione secondo cui Riccardo starebbe frequentando una dama.

Il cast del trono over di Uomini e Donne dipende da Maria De Filippi

Basta discussioni trash e dai toni accesi nelle trasmissioni Mediaset: sarebbe questa la linea guida imposta da Piersilvio Berlusconi e che riguarderebbe anche Uomini e Donne. Nella scorsa stagione della trasmissione, le puntate dedicate al trono over hanno regalato diverse discussioni in cui non sono mancate parole molto forti come quelle che, nell’ultimo periodo, hanno avuto Elio Servo e Tina Cipollari.

Maria De Filippi, così, in vista della prossima stagione, secondo alcuni rumors che circolano sul web, a restare a casa potrebbe essere proprio Elio Servo e, con loro, per motivi diversi e legati anche ad un cambiamento del parterre, anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Per il momento, però, si tratta di semplici indiscrezioni. La conferma arriverà solo con le prime registrazioni.

