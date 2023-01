Riccardo Guarnieri geloso di Gloria Nicoletti a Uomini e Donne/ Un ballo con Alessio…

Riccardo Guarnieri infastidito da Gloria Nicoletti a Uomini e Donne

Il rapporto tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti continua a tenere banco nello studio di Uomini e donne. Il cavaliere, dopo aver trascorso il Capodanno con la dama, nello studio del dating show di canale 5, ha ribadito di non essere ancora innamorato della dama. Pur ammettendo di provare dei sentimenti, Riccardo ha ammesso di non provare quelle emozioni provate in passato facendo così un riferimento ad Ida Platano senza, tuttavia, citare esplicitamente la dama. Nonostante non sia ancora innamorato, Riccardo ha deciso di continuare a frequentare Gloria Nicoletti.

Per rispetto della frequentazione con Gloria, Riccardo ha così rifiutato di conoscere una nuova corteggiatrice evitando di farla entrare in studio. Di fronte, però, ad un gesto di Gloria, non ha nascosto il proprio fastidio.

Battibecco tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti

Dopo un ballo in studio tra tutti i protagonisti, Maria De Filippi, nel corso della puntata del 24 gennaio, nota un Riccardo Guarnieri freddo e infastidito. Su domanda diretta della conduttrice, il cavaliere pugliese ammette di essere infastidito dal ballo che Gloria ha fatto con Alessio. “Visto che io per rispetto non ho fatto entrare una ragazza, mi aspettavo lo stesso rispetto“, ammette il cavaliere le cui parole scatenano la reazione di Gianni Sperti.

L’opinionista difende Gloria ricordando a Riccardo che con le sue scene di gelosia scombussola la serenità di Gloria che, essendo innamorata, potrebbe interpretare in modo diverso le sue parole. Dopo un botta e risposta, Gloria e Riccardo non chiudono comunque la frequentazione.

