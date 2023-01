Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ Lui spiazza: “Non è amore”

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti: nuovo confronto a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti sono indubbiamente i protagonisti delle puntate attualmente in onda di Uomini e Donne. Nelle scorse puntate, il cavaliere pugliese aveva annunciato l’intenzione di trascorrere il Capodanno con Gloria. Nella puntata in onda oggi, Riccardo e Gloria, seduti al centro dello studio, l’uno di fronte all’altra, confermano di aver trascorso il Capodanno insieme e di essere stati anche molto bene. Gloria racconta di avere accanto un uomo diverso quando non hanno le telecamere vedendolo particolarmente dolce, geloso e con “le attenzioni tipiche di un fidanzato”.

Riccardo conferma di fare tutto con piacere perchè ci sono dei sentimenti, ma poi arriva la batosta. Il cavaliere pugliese, infatti, ammette di non essere innamorato. “Non è amore. Io sono stato innamorato in questo studio e sto cercando qualcosa di simile”, afferma puntualizzando, dunque, di non provare un amore folle nei confronti di Gloria.

La reazione di Gloria Nicoletti alle parole di Riccardo Guarnieri

Dopo aver ascoltato le parole di Riccardo, Gloria non nasconde la delusione. “Non cercarmi più”, afferma duramente la dama. “Non voglio dire che te lo meriti perchè è brutto, ma stavi conoscendo una persona, lui si è intromesso ed ora accade questo”, dice Gianni Sperti. Nel parterre femminile, le dame consigliano a Gloria di viversi la storia senza preoccuparsi al futuro e a ciò che potrebbe accadere.

Maria De Filippi, poi, annuncia la presenza di una ragazza che ha chiesto espressamente di conoscere Riccardo. Quest’ultimo inizialmente rifiuta, poi accetta su insistenza anche di Gianni Sperti. Tra Ruccardi e Gloria, dunque, è tutto finito?

