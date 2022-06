Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata?/ Dopo Uomini e Donne, pizzicato con…

Riccardo Guarnieri, addio definitivo a Ida Platano dopo Uomini e Donne?

Riccardo Guarnieri ha dimenticato definitivamente Ida Platano? Il cavaliere pugliese, dopo due anni dall’addio, ha rivisto Ida Platano nello studio di Uomini e Donne dove hanno provato a mettere da parte i rancori del passato senza riuscirci. E’ bastata una cena per portare Ida e Riccardo a discutere ancora portandoli a mettere un punto definitivo al loro rapporto. Con la stagione di Uomini e Donne ormai conclusa, Riccardo si sta godendo l’estate in attesa di capire se tornare o meno nel parterre del trono over. Tutto, tuttavia, dipenderà da come si evolverà la situazione sentimentale del cavaliere.

Riccardo, infatti, dopo la fine della stagione del dating show di canale 5, pare sia stato pizzicato in compagnia di una ragazza. Sarà l’inizio di una nuova relazione o la ragazza in questione sarà solo una semplice amica di Riccardo?

Nuovo amore per Riccardo Guarnieri?

Secondo una segnalazione riportata da Amedeo Venza, pare che Riccardo sia stato pizzicato in compagnia di una ragazza mora per le strade di Napoli e con la quale era stato pizzicato anche per le strade di Roma. “Vi ricordate la segnalazione di Riccardo con una ragazza di Bari? Mi avete segnalato che la ragazza che era con lui qualche settimana fa ha postato queste storie in vacanza a Napoli e nella foto con li sembrerebbe proprio Riccardo. Attendiamo conferma o smentita”, fa sapere Venza.

Riccardo, dunque, ha trovato davvero l’amore dimenticando definitivamente Ida? L’estate è ancora lunga e potrebbe regalare sorprese e colpi di scena. Non ci resta, dunque, che aspettare per scoprire tutto.

